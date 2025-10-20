Як відбувалася боротьба за титул?

Фінальне протистояння між NAVI та FURIA проходило на Мальті та завершилося з рахунком 3:2 на користь бразильської команди. Український колектив почав серію впевнено, вигравши Mirage (13:6) та Inferno (13:9). Команда демонструвала чудову гру в атаці, а дует iM та b1t забезпечував стабільні фраги. Проте ситуація кардинально змінилася після переходу на Nuke, де FURIA зуміла переломити гру – 13:8, а згодом забрала Dust2 (13:5) та Train (13:1), оформивши історичний камбек, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Дивіться також Один із найвідоміших кіберспортсменів світу повертається на сцену після тривалої перерви

Головними зірками фіналу стали KSCERATO та yuurih, які своїми виступами витягнули бразильський колектив із кризи й довели команду до чемпіонства. Для FURIA ця перемога стала символом повернення на вершину світової сцени CS2, адже раніше команда опинилась поза межами фіналів великих LAN-турнірів.

NAVI, попри поразку, продемонстрували стабільну форму протягом чемпіонату. В групі вони подолали Imperial (2:1) та Aurora (2:1), а у півфіналі вибили The MongolZ (2:1). За друге місце українська організація отримала 60 000 доларів, як зазначено в оголошенні NAVI.

Третє місце посіла команда The MongolZ, яка перемогла російську Aurora з рахунком 2:1.

Турнір Thunderpick World Championship 2025 тривав із 9 вересня по 20 жовтня. Він зібрав найкращі склади світу, щоб розіграти серед них 340 000 доларів.

Наступним викликом для NAVI стане IEM Chengdu 2025, який пройде наприкінці жовтня.​

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!