Геймер создал виртуальную копию Херсонской ОВА в Minecraft – видео растрогало сеть

Игрок Minecraft поделился в сети трогательным видео, в котором показал виртуальную копию уничтоженного россиянами здания Херсонской ОВА.

5 июня российские войска нанесли два удара по зданию Херсонской областной военной администрации, уничтожив ее, сообщает 24 Канал.

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Виртуальная память всегда будет жить

После ужасной террористической атаки, один из украинских контент-мейкеров в TikTok под ником kherson_build, поделился видео, где показал виртуальную реконструкцию разрушенного здания, созданную в популярной видеоигре Minecraft.

Автор проекта бережно воссоздал не только фасад и структуру ОВА, но и практически всю площадь вокруг.

Трогательное видео – смотрите ролик

Такая инициатива поможет сохранить в памяти важное для города архитектурное сооружение, а в придачу распространит информацию о преступлениях оккупантов в цифровом пространстве.

Энтузиаст также ведет телеграмм-канал, где отчитывается о своем виртуальном строительстве и ищет единомышленников, для создания виртуальной копии всего Херсона.

Пользователи соцсети уже отреагировали на эмоциональный ролик, выразив надежду, что со временем здание восстановят и оно будет выглядеть еще лучше, чем прежде.