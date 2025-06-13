Геймер создал виртуальную копию Херсонской ОВА в Minecraft – видео растрогало сеть
- Игрок Minecraft создал виртуальную копию уничтоженного здания Херсонской ОГА и поделился трогательным видео в сети.
- Такая инициатива помогает сохранить память об архитектурном сооружении и распространить информацию о преступлениях оккупантов.
Игрок Minecraft поделился в сети трогательным видео, в котором показал виртуальную копию уничтоженного россиянами здания Херсонской ОВА.
5 июня российские войска нанесли два удара по зданию Херсонской областной военной администрации, уничтожив ее, сообщает 24 Канал.
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Виртуальная память всегда будет жить
После ужасной террористической атаки, один из украинских контент-мейкеров в TikTok под ником kherson_build, поделился видео, где показал виртуальную реконструкцию разрушенного здания, созданную в популярной видеоигре Minecraft.
Автор проекта бережно воссоздал не только фасад и структуру ОВА, но и практически всю площадь вокруг.
Трогательное видео – смотрите ролик
Такая инициатива поможет сохранить в памяти важное для города архитектурное сооружение, а в придачу распространит информацию о преступлениях оккупантов в цифровом пространстве.
Энтузиаст также ведет телеграмм-канал, где отчитывается о своем виртуальном строительстве и ищет единомышленников, для создания виртуальной копии всего Херсона.
Пользователи соцсети уже отреагировали на эмоциональный ролик, выразив надежду, что со временем здание восстановят и оно будет выглядеть еще лучше, чем прежде.