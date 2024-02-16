Один из лучших эксклюзивов PS5 может получить сиквел уже в 2024 году

Согласно новым слухам, распространяющимся по сети, существует большая вероятность, что сиквел одного из самых высоко оцененных эксклюзивов с PlayStation 5 появится на консоли позже в этом году.

PS5 все еще не может похвастаться каким-то заоблачным количеством эксклюзивных проектов, однако среди имеющихся игр существует немало удачных релизов.

Примечательно PIN-UP Foundation помог 2,5 тысячам украинцев в прифронтовых городах за январь

Серия Astro начала свою жизнь как The Playroom на PS4, что была создана как техническая демонстрация возможностей контроллера DualShock 4 и PlayStation Camera.

Вслед за ней появилась The Playroom VR, которая заняла подобную нишу, но для оригинальной гарнитуры PlayStation VR от Sony.

Настоящим хитом стала Astro's Playroom (2020 года) для PS5, которая не только прекрасно продемонстрировала возможности нового контроллера DualSense, но и стала одной из самых высоко оцененных эксклюзивных игр для консоли с 83/100 от критиков и 9.0/10 от геймеров (по данным портала metacritic).

Трейлер игры Astro's Playroom – смотреть видео

И теперь авторитетный инсайдер поделился информацией, что ещё одна игра в серии Astro может быть близкой к релизу.

Я слышал, что, возможно, новая Astro выйдет уже в этом году,

– сказал Джефф Грабб на подкасте Game Mess Mornings.

Момент из подкаста – смотреть видео

Учитывая высокое качество предыдущих игр серии, будет интересно увидеть, что готовят разработчики и какую форму может принять их новый проект.

Поскольку Astro's Playroom стала хитом, то многие поклонники надеются, что следующая часть расширит имеющиеся концепции и представит более масштабное, более традиционное 3D приключение в жанре платформера.