Украинские разработчики создают ролевую игру о жителях уничтоженного Мариуполя

Украинские разработчики готовят ролевую игру Hollow Home – о трагической истории жителей разрушенного россиянами Мариуполя. Официальный анонс ожидается в ближайшее время.

Мариуполь – один из первых крупных городов Украины, ставший на пути русской оккупационной армии. До 24 февраля 2022 года здесь проживало около полумиллиона человек.

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Игра Hollow Home

Сейчас Мариуполь практически полностью разрушен, а его жители испытали немыслимые страдания. Количество погибших неизвестно и будет оставаться таким до украинской победы.

Чтобы весь мир узнал об ужасах, выпавших на долю мирных жителей, украинская инди-студия Twigames решила разработать игру, сюжет которой основан на страшных событиях первой половины 2022 года и последующей оккупации.

Изометрическая ролевая игра Hollow Home повествует о 12-летнем украинском мальчике Максе, который однажды проснулся среди хаоса войны, ракет, разрушений и смерти.

Чтобы выжить, герою и жителям разрушенного Мариуполя следует адаптироваться к новым реалиям. Hollow Home – сюжетноориентированная игра, цель которой максимально достоверно отразить ужасы мирного населения глазами ребенка, который в один день вынужден повзрослеть и бороться за жизнь.

Hollow Home несколько похожа на хитовую польскую игру This War of Mine, но, к сожалению, основана на реальных событиях. Официальный анонс Hollow Home планируется весной 2023 года.