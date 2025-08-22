Создатели сиквела Hollow Knight удивили истинной причиной долгой разработки игры
- Разработка Hollow Knight: Silksong затянулась, поскольку создатели игры получали много удовольствия от процесса создания.
- Team Cherry превратили Silksong из DLC в полноценную игру, а их перфекционизм и желание сделать "больше и лучше" повлияли на сроки выполнения.
- Создатели признают, что игра никогда не находилась в "производственном аду", а всегда прогрессировала, хоть и с задержками.
Разработка Hollow Knight: Silksong была настолько долгой, что стала мемом среди геймеров и даже заставила сомневаться в существовании игры. Создатели проекта раскрыли неожиданную причину задержек.
Team Cherry рассказали о том, как проходила разработка Hollow Knight: Silksong, удивив всех причиной многочисленных задержек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Не производственный ад, а рай?
С момента анонса Silksong в 2022 году, проект, что планировался как DLC перерос в полноценную игру, которую фанаты оригинала ожидали с нетерпением все это время.
Хотя игрушку сначала планировали выпустить к июню 2023 года, процесс разработки затянулся и геймеры начали беспокоиться.
Многие считали, что Silksong находится в "производственном аду", но теперь, когда мы получили официальную дату релиза, Team Cherry признают, что это было далеко не так.
Трейлер игры – смотрите видео
Настоящая причина, почему разработка Hollow Knight: Silksong заняла столько времени, заключается в том, что разработчики просто получали много удовольствия от процесса.
По словам соучредителей Team Cherry Ари Гибсона и Уильяма Пеллена, семилетний период разработки стал результатом того, насколько им нравился процесс поиска новых идей для воплощения в игру.
Она никогда не "застревала" или что-то такое. Она всегда прогрессировала. Просто мы небольшая команда, а игры занимают много времени... Я помню, что в какой-то момент мне просто пришлось перестать рисовать... Ты понимаешь: "Если я не перестану рисовать, это займет лет 15",
– говорит Гибсон.
Желание сделать еще "больше и лучше" вредило проекту Team Cherry в плане выполнения дедлайнов, но такой перфекционизм разработчиков в конце концов может получить свои дивиденды, если игра впечатлит геймеров после релиза.