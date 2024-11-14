Популярная игровая франшиза получит онлайн-версию вместо нового продолжения

Серия Horizon сейчас имеет две отдельные части, а также версию в сеттинге LEGO. Но с 2022 года поклонники с нетерпением ждут появления многопользовательской игры в этой вселенной, поскольку именно тогда мы получили первые намеки на ее разработку. Теперь имеем первое серьезное доказательство и даже приблизительную дату релиза.

Детали

Недавно опубликованные вакансии от разработчика Guerrilla Games свидетельствуют о возможном выходе онлайн-проекта Horizon где-то в следующем году. Конечно же, точной даты пока нет, как и подтверждений от самой студии, что разработка вообще до сих пор ведется, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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С момента первого объявления мы больше ничего не слышали о проекте, поскольку ни Guerrilla Games, ни инсайдеры, близкие к разработке, ничего не разглашали.

В марте 2024 года Джейсон Шрайер заявлял, что компания не отказалась от своих планов, несмотря на увольнение и реструктуризацию PlayStation.

В сентябре он делал еще одно заявление, в котором прямо заявил, что следующей новинкой Guerrilla будет именно эта многопользовательская игра.

Недавно внимательные фанаты откопали список вакансий студии, среди которых была должность "стажера по контролю качества релиза". В этом объявлении указано, что кандидат будет работать над "онлайн-проектом" и что он должен будет начать работу в "первой половине 2025 года". В описании вакансии указано, что будущий работник поможет "обеспечить подготовку игры к запуску". Если предположить, что слова Шраера являются правдой (что бывает очень часто), то все сомнения отпадают.

Если период тестирования займет достаточно много времени, мы можем рассчитывать на окно релиза или раннего доступа где-то во второй половине 2025 года. Стоит также отметить, что многопользовательские проекты нередко запускаются сначала в бета-релизе, тестируются первыми несколькими тысячами игроков, и лишь потом выпускаются полноценно.