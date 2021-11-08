Идеальный турнир: команда Natus Vincere победила в финале PGL Major Stockholm 2021

Команда NAVI с CS:GO в финальном матче PGL Major Stockholm 2021 победила коллектив G2. Украинская организация выиграла первый в своей истории мейджор, а также получила 1 миллион долларов призовых.

Наверное, почти все поклонники Counter-Strike: Global Offensive с нетерпением ждали на главный турнир этого года в этой дисциплине – PGL Major Stockholm 2021. Дело в том, что это первый мейджор за последние два года, а также впервые в истории этого соревнования разыгрывался призовой фонд в 2 миллиона долларов.

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Стоит начать с того, что фанатов CS:GO этот турнир вряд ли разочаровал, а ярким подтверждением этих слов может стать статистика его просмотров. В пиковый момент за финальным матчем наблюдало 2,57 миллиона зрителей, а это рекордное количество. До этого лучший результат был у финального матча ELEAGUE Major 2017 – 1,3 миллиона просмотров. Правда, больше всего этот турнир понравился поклонникам украинской организации Natus Vincere, которая выиграла первый мейджор в своей истории.

NAVI – победители PGL Major Stockholm 2021: видео

Команда NAVI провела просто идеальный турнир, а вообще она не отдала своим соперникам ни одной карты. В финальном матче Natus Vincere сошлась с интернациональным коллективом G2, который до мейджора находился на 9 строчке рейтинга HLTV. Стоит отметить, что представители этой организации также провели очень хороший турнир. До финала у них была всего одна проигранная карта (в полуфинале с Heroic), а также 3:0 на групповой стадии.

Сетка плей-офф PGL Major Stockholm 2021 / Фото с твиттера HLTV

В решающем матче игроки украинской организации одержали победу со счетом 2:0 (формат "bo3"). Сначала они уверенно выиграли карту Ancient (16:11), которую выбрали их оппоненты. А вот на своем пике у них возникло немало проблем. Представители G2 смогли навязать NAVI борьбу на Nuke, а в целом они были очень близки к тому, чтобы выиграть на этой карте. Наверное, NiKo будет долго вспоминать момент, когда не смог убить s1mple в спину. Правда, стоит также отметить и игроков Natus Vincere, которые в определенный момент смогли собраться и вырвать победу (22:19).

Лучшие моменты финального матча: видео

Лучшим игроком PGL Major Stockholm 2021 стал украинец Александр "s1mple" Костылев, который провел очередной феноменальный турнир. Также стоит отметить, что организация Natus Vincere за победу в этом соревновании получила 1 миллион долларов, а вот G2 – 300 тысяч долларов.

Статистика s1mple / Фото с твиттера HLTV