На IEM Chengdu определили группы команд и первые пары соперников: с кем сыграют NAVI

Организаторы одного из ключевых турниров осени по Counter-Strike 2, Intel Extreme Masters Chengdu 2025, объявили результаты жеребьевки группового этапа. Шестнадцать ведущих команд мира узнали своих первых соперников, а некоторые пары обещают напряженную борьбу уже на старте соревнований.

Какой путь ждет команды?

Предстоящий турнир, который пройдет в китайском городе Чэнду с 3 по 9 ноября, станет завершающим событием в сезоне IEM 2025 года. Шестнадцать коллективов со всего мира будут соревноваться за внушительный призовой фонд в размере 1 000 000 долларов. Соревнования состоятся в традиционные два этапа: групповая стадия и плей-офф, причем обе части турнира будут открыты для посещения зрителями, пишет 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

На групповом этапе, который продлится с 3 по 5 ноября, команды разделили на две группы по восемь в каждой. Они будут соревноваться по системе Double Elimination, где все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Только три лучшие команды из каждой группы смогут продолжить борьбу за чемпионский титул. Победители групп получат прямую путевку в полуфинал, тогда как команды, занявшие вторые и третьи места, начнут плей-офф с четвертьфиналов.

Этап плей-офф запланирован на 7-9 ноября и пройдет по системе Single Elimination, где поражение будет означать вылет из турнира. Все матчи, кроме гранд-финала, также будут играть в формате best-of-3.

Решающий поединок за звание чемпиона пройдет в формате best-of-5.

Как распределились команды?

Распределение команд по группам, по данным HLTV, выглядит так:

Группа A – Tyloo, Team Falcons, The MongolZ, Heroic, Astralis, Natus Vincere (NAVI), paiN, Gaming, Team Spirit.

Группа B – FURIA, Lynn Vision, MOUZ, FaZe Clan, Team Vitality, Virtus.pro, G2 Esports, 3DMAX.

С кем NAVI сыграет свой первый матч?

Украинская команда Natus Vincere начнет свой путь на турнире с противостояния против датского коллектива Astralis. Этот матч, как и другие стартовые поединки, состоится 3 ноября.

В то же время в группе B состоится не менее интересная встреча между FaZe Clan и MOUZ.

