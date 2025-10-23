На IEM Chengdu визначили групи команд і перші пари суперників: з ким зіграють NAVI

Організатори одного з ключових турнірів осені з Counter-Strike 2, Intel Extreme Masters Chengdu 2025, оголосили результати жеребкування групового етапу. Шістнадцять провідних команд світу дізналися своїх перших суперників, а деякі пари обіцяють напружену боротьбу вже на старті змагань.

Який шлях чекає на команди?

Майбутній турнір, що пройде в китайському місті Ченду з 3 по 9 листопада, стане завершальною подією в сезоні IEM 2025 року. Шістнадцять колективів з усього світу змагатимуться за значний призовий фонд у розмірі 1 000 000 доларів. Змагання відбудуться у традиційні два етапи: групова стадія та плей-оф, причому обидві частини турніру будуть відкриті для відвідування глядачами, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Дивіться також ESL розкриває календар майбутніх подій: коли відбудуться головні турніри

На груповому етапі, який триватиме з 3 по 5 листопада, команди розділили на дві групи по вісім у кожній. Вони змагатимуться за системою Double Elimination, де всі матчі пройдуть у форматі best-of-3 (до двох перемог). Лише три найкращі команди з кожної групи зможуть продовжити боротьбу за чемпіонський титул. Переможці груп отримають пряму путівку до півфіналу, тоді як команди, що посядуть другі та треті місця, розпочнуть плей-оф з чвертьфіналів.​

Етап плей-оф запланований на 7-9 листопада і пройде за системою Single Elimination, де поразка означатиме виліт з турніру. Усі матчі, крім гранд-фіналу, також гратимуться у форматі best-of-3.

Вирішальний поєдинок за звання чемпіона пройде у форматі best-of-5.​

Як розподілилися команди?

Розподіл команд по групах, за даними HLTV, виглядає так:

Група A –​ Tyloo, Team Falcons, The MongolZ, Heroic, Astralis, Natus Vincere (NAVI), paiN, Gaming, Team Spirit.

Група B​ – FURIA, Lynn Vision, MOUZ, FaZe Clan, Team Vitality, Virtus.pro, G2 Esports, 3DMAX.

З ким NAVI зіграє свій перший матч?

Українська команда Natus Vincere розпочне свій шлях на турнірі з протистояння проти данського колективу Astralis. Цей матч, як і інші стартові поєдинки, відбудеться 3 листопада.

Водночас у групі B відбудеться не менш цікава зустріч між FaZe Clan та MOUZ.​

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!