Новый рекорд Counter-Strike: IEM Cologne Major побил рекорды по количеству просмотров

Кельнская LANXESS Arena в очередной раз подтвердила свой статус главной арены мирового киберспорта. Пока лучшие игроки планеты боролись за титул чемпиона, миллионы зрителей создавали новую цифровую историю, превращая каждую секунду матчей в глобальное зрелище с невероятными показателями просмотров.

Абсолютные рекорды

Финальное противостояние между Team Falcons и бразильской командой FURIA стало настоящим венцом трехнедельного марафона в Кельне. Falcons одержали уверенную победу со счётом 3:0. В то же время интрига вокруг количества зрителей сохранялась до последней минуты. По данным аналитической компании Esports Charts, пиковая аудитория во время гранд-финала достигла отметки в 2 751 121 человек, что официально сделало этот матч самым популярным в истории Counter-Strike. Об этом пишет издание HLTV.org.

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Этот результат позволил турниру в Германии побить предыдущий рекорд, который держался с 2021 года. Тогда во время финала PGL Stockholm Major между G2 и Natus Vincere за игрой одновременно наблюдали 2 748 434 зрителя.

Помимо пиковых значений, IEM Cologne Major 2026 продемонстрировал невероятную стабильность аудитории на протяжении всего мероприятия. Среднее количество зрителей на трансляциях составило 627 863 человека, а общее время просмотра контента превысило 100 миллионов 301 тысячу часов. Турнир в Кельне совершил "беспрецедентный рывок" по всем основным показателям аудитории Counter-Strike, отметили аналитики компании Esports Charts.

Особенностью этого чемпионата стало то, что высокие рейтинги фиксировались не только во время финальной битвы. Организаторы зафиксировали отметку в более чем 2 миллиона зрителей еще на стадии четвертьфинала между G2 и Spirit, а также во время полуфинальной встречи Spirit против Falcons. Это первый случай в истории дисциплины, когда матчи плей-офф, не являющиеся финальными, преодолели такой высокий порог популярности.

Окончательные цифры могут оказаться ещё выше, поскольку специалисты продолжают обновлять данные о количестве зрителей по результатам локальных трансляций.

Победители и проигравшие

Победители турнира, Team Falcons, не только вписали свои имена в историю, но и получили солидную долю общего призового фонда, который составил 1 миллион 250 тысяч долларов США.

За первое место команда получила 500 тысяч долларов. В составе чемпионов выступали такие звезды, как Финн "karrigan" Андерсен и Никола "NiKo" Ковач.

Их соперники из FURIA, несмотря на поражение в финале, заработали 170 тысяч долларов.

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Подробности о турнире

Турнир проходил в два этапа на разных площадках Кельна: первые этапы принимал зал Palladium, а решающие сражения плей-офф состоялись на знаменитой LANXESS Arena. Среди 32 команд-участниц были и представители Украины. Состав Natus Vincere занял 9 – 11-е место, получив 20 тысяч долларов призовых. Такую же сумму заработали Monte, которые остановились на 12 – 14-й позиции, и B8, финишировавшие на 15 – 16-м месте.

Такой успех IEM Cologne Major 2026 подчеркивает стремительное развитие Counter-Strike 2 как ведущей киберспортивной дисциплины. Огромная аудитория и внимание к каждому матчу свидетельствуют о том, что интерес к соревнованиям топ-уровня только растёт, устанавливая новые ориентиры для будущих международных первенств.