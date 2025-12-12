ESL анонсирует возвращение одного из своих самых популярных турниров

Организатор киберспортивных соревнований ESL сообщил о возвращении турнира Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Событие состоится в апреле 2026 года и станет первым масштабным соревнованием самого высокого уровня в Бразилии за последние два года. Турнир пройдет при поддержке правительства штата Рио-де-Жанейро и местной федерации киберспорта.

Что уже известно о IEM Rio 2026?

Intel Extreme Masters пройдет с 13 по 19 апреля 2026 года. Последнее соревнование IEM в Рио-де-Жанейро состоялось еще в 2022 году, когда победу одержала украинская команда NAVI, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Смотрите также Пять лучших рождественских карт для Counter-Strike 2, которые стоит попробовать этой зимой

При участии 16 команд со всего мира игроки будут соревноваться за призовой фонд в 1 миллион долларов. Победитель турнира получит баллы в рейтинге ESL Grand Slam и Valve Regional Standings, что делает соревнование особенно важным для профессиональных коллективов.

Организаторы заключили партнерское соглашение с правительством штата Рио-де-Жанейро и Федерацией киберспорта Рио-де-Жанейро (FERJEE). Благодаря этому сотрудничеству во время турнира посетители смогут воспользоваться разнообразными активностями и уникальными возможностями. FERJEE будет помогать в проведении мероприятий на территории события.

Плей-офф турнира пройдет с 17 по 19 апреля на арене Farmasi Arena, которая уже принимала предыдущие соревнования IEM Rio и может вместить до 19 тысяч зрителей. Это место стало знаковым для бразильского сообщества Counter-Strike.

Марк Винтер, директор по киберспорту Counter-Strike в ESL FACEIT Group, подчеркнул особое значение Бразилии для сообщества:

Атмосфера в Рио действительно непревзойденная, и вместе со штатом Рио-де-Жанейро и FERJEE мы стремимся провести соревнование высокого уровня, которое прославит лучшее в культуре Counter-Strike",

– цитирует Марка Винтера издание Esports Insider.

Рафаэль Пичиани, секретарь по вопросам спорта и досуга штата Рио-де-Жанейро, добавил, что развитие киберспорта создает рабочие места, стимулирует экономику и открывает новые перспективы для тысяч людей.

Каду Альбукерке, президент FERJEE, отметил, что IEM Rio стал символическим и прочно закрепился в сердцах фанатов Counter-Strike. Хотя турнир не проводился в 2025 году, это время использовали для планирования будущих событий, что сделало возможным возвращение в 2026 году.

Первая волна продажи билетов стартует уже 15 декабря. Каждый билет гарантирует место для просмотра соревнований, а также доступ ко всем публичным зонам мероприятия.

Что известно о других турнирах ESL?

Рио-де-Жанейро является лишь очередным городом, объявленным в календаре ESL Pro Tour сезона 2026 года.

Кроме Бразилии, турниры пройдут в Кракове (Польша), США и Китае. Конкретные локации американского и китайского этапов, запланированы на май и ноябрь соответственно, пока не разглашаются.

Ранее ESL сообщала, что IEM Cologne 2026 получит статус официального мейджора CS2 от Valve.