Игра Baldur's Gate 3 стала вторым крупнейшим релизом года

После своего релиза Baldur's Gate 3 сразу же поразила показателями продаж. Несмотря на то, что ранний доступ существует уже более трех лет, официальный запуск игры сейчас катапультировался через Steam Charts, когда тысячи людей стали использовать готовый продукт.

Baldur's Gate 3 была одной из самых долгожданных игр года, а за последние несколько месяцев волнение по ней только росло. Тем временем Larian Studios удачно подогревали ажиотаж перед запуском.

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Baldur's Gate 3 – второй лучший релиз года

Новинка от Larian – это глубокая ролевая игра с непревзойденной свободой выбора, и это, очевидно, способствовало ее успеху. Настолько, что Baldur's Gate 3 теперь официально является вторым самым большим запуском на Steam в 2023 году.

Согласно SteamCharts, 471 897 игроков вошли в систему во время 24-часового пика игры. Таким образом, игра опередила Sons of the Forrest и уступает только Hogwarts Legacy среди крупнейших релизов в этом году.

Это невероятное достижение, которое не осталось без внимания любителей игры. Справедливо также напомнить, что создатели Hogwarts Legacy проводили одну из самых крупных маркетинговых кампаний за последние годы. Baldur's Gate 3 полагается почти исключительно на устную информацию.