На болотах настоящая истерика: Brawl Stars заблокировали для россиян и белорусов

Издатель мобильной игры Brawl Stars решил заблокировать ее для стран с тоталитарными режимами. В список, конечно ;t, попали наши "дорогие" соседи – Россия и Беларусь.

Кроме этих двух государств, игра теперь также недоступна в Иране, Северной Корее, Вьетнаме и Кубе. Но для нас наибольший интерес представляют именно Россия и Беларусь, ведь там такое решение вызвало настоящую истерику, сообщает 24 Канал.

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Блокировка Brawl Stars

Все началось во вторник, 25 апреля. Тогда игра получила очередное обновление, после которого, как выяснилось, она стала недоступна геймерам из России и Беларуси.

При попытке зайти в игру жители стран-агрессоров получают уведомления, что это невозможно сделать с места их расположения. Конечно, самым красивым в этом всем является истерика россиян.

В стране-агрессорке сразу же стали жаловаться, будто простые геймеры или даже дети не виноваты в войне. Были и возгласы типа того, что игры не имеют ничего общего с политикой. Если коротко, все как обычно.

Чтобы хоть развеселить россиян, издатель игры компания Supercell предупредила, что в случае использования VPN, их учетные записи любезно забанят.

Еще более курьезной ситуация стала, когда старшее поколение россиян стало разбираться, что это за игра. Википедия в первом же предложении раскрывает все карты: это мобильная игра в жанре МОВА. Представляете себе, какова была реакция россиян на это слово?

В общем, респект Supercell. Если вы не знали, чем себя занять в свободное время, то рекомендуем попробовать Brawl Stars. Игра этого заслуживает как минимум за позицию издателя.