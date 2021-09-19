А игра еще даже не вышла: игроки в бету Call of Duty: Vanguard активно жалуются на читеров

В эти выходные начались открытые бета-тестирования игры Call of Duty: Vanguard. Правда, уже на этом этапе в видеоигре появилось немало читеров.

Наверное, все геймеры знают, что в видеоигре Call of Duty: Warzone очень много читеров. Ее разработчики чуть ли не еженедельно отчитываются о десятках тысяч забаненных, правда, успешными их действия трудно назвать, потому что таких недобросовестных игроков пока так и не стало меньше.

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В похожую ситуацию почти сразу же попала и новая игра из этой популярной серии – Call of Duty: Vanguard. Дело в том, что в эти выходные на всех платформах начались открытые бета-тестирования этой видеоигры. Стоит отметить, что до 22 сентября принять участие в них могут все геймеры, которые предзаказали игру. Правда, сыграть в новую видеоигру могут не все такие игроки. Оказывается, что сделать этого не могут геймеры, которые ранее были заблокированы в Call of Duty Warzone. Самое интересное, что речь идет не только о блокировках учетных записей, но и о банах "по железу".

Правда, кажется, пока не помогло и это. Дело в том, что в Call of Duty: Vanguard уже на этапе беты появилось немало читеров. Пользователи отмечают, что такие недобросовестные игроки уже используют "wallhack", "aimbot" и утилиты, которые могут останавливать матчи. А все это происходит на фоне того, что в Call of Duty: Vanguard должен был появиться новый античит, над которым авторы работали немало времени. Правда, геймеры предполагают, что разработчики пока не включили новую систему защиты, хотя точной информации по этому вопросу нет. Напоследок стоит отметить, что представители Sledgehammer Games пока никак эту ситуацию не комментировали.

Релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября на PC (Battle.net), PlayStation и Xbox. Предзаказать видеоигру можно уже сейчас, а всего существует три издания: Standard (60 долларов), Cross-Gen Bundle (70 долларов) и Ultimate (100 долларов).