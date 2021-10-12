"Игра в кальмара" в GTA Online: энтузиасты воссоздали смертельные испытания – смешное видео

Хитовый сериал от Netflix продолжает победное шествие по миру и успел посетить даже GTA Online, где с помощью модификаций геймеры воссоздали несколько смертельных испытаний из ленты. Подробности в материале.

Громкая новинка от Netflix – "Игра в кальмара" ("Squid Game") рассказывает историю людей, которые из-за проблем с финансами, приглашены принять участие в загадочной серии игр. На первый взгляд, несерьезные и детские забавы, оказываются смертельными для тех, кто не в состоянии с ними справиться, а победителя ожидает огромное денежное вознаграждение.

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Проект быстро стал одним из самых популярных сериалов последних лет и вполне ожидаемым является то, что многие геймеры-зрители стремятся воссоздать историю его персонажей с помощью видеоигр.

Среди множества вариантов, пожалуй, наиболее идеально для этой задачи подходит как раз Grand Theft Auto Online, особенно благодаря сообществу талантливых энтузиастов, разрабатывающих для игры уникальные модификации.

Недавно ютубер Vadact загрузил видео в котором продемонстрировал работу сервера, объединившего сразу несколько наработок по тематике сериала. На нем игроки имеют возможность участвовать сразу в нескольких смертельных играх из "Игры в кальмара".

Видео с ютуб-канала Vadact



Наиболее удачно выглядит так называемая игра в "Красный-зеленый свет" где игрокам нужно двигаться только когда "горит зеленый цвет" в то время, как каждого из тех кто шевельнулся во время "красного" мгновенно ликвидируют.

Конечно, на данном этапе результат труда энтузиастов трудно назвать идеальным. Несмотря на это его вполне хватает чтобы геймеры, желающие испытать на себе чувства героев сериала, смогли пережить хотя бы немного подобных эмоций, пусть и в виртуальном мире, но без реальной опасности для собственных жизней.

А вот в будущем, можно сказать наверняка, следует ожидать целую лавину инди-проектов, вдохновленных историей безумно популярного сериала.