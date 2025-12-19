Коджима посоветовал пересмотреть трейлер OD сто раз ради подсказки

Японская студия Kojima Productions продолжает держать интригу вокруг своего проекта OD. Гидео Коджима заявил, что внимательные зрители могут найти скрытую суть игры в уже обнародованном тизере, но для этого придется приложить немало усилий.

Игра использует передовые облачные технологии и предлагает принципиально новый медиаформат, который отличается от привычных видеоигр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Nikkei Xtend.

Что скрывает тизер и почему Коджима молчит?

По словам Коджимы, хотя проект создается на базе движка Unreal Engine 5 и напоминает классический хоррор, его внутренняя система является уникальной. Именно необычная концепция, которую трудно сравнить с другими медиаформами, побудила команду к сотрудничеству с корпорацией Microsoft.

Геймдизайнер воздерживается от разглашения подробностей, ссылаясь на страх перед генеральным директором Microsoft Gaming Филом Спенсером. Коджима в шутку отметил, что "мистер Фил разозлится", если он скажет лишнее.

Однако один совет автор все же дал: истинный смысл игры зашифрован в сентябрьском тизер-трейлере. Чтобы понять намек, видео придется пересмотреть очень много раз – возможно, даже сотню.

О каком тизере речь?

В упомянутом ролике персонаж актрисы Софии Лиллис зажигает свечи на столе. Сцена завершается появлением таинственной фигуры, которая агрессивно хватает героиню за голову, рассказывает IGN.

Тизер OD – смотрите видео:

На данный момент OD не имеет ни списка целевых платформ, ни ориентировочной даты выхода. К сожалению, разработка омрачилась трагическим событием: в ноябре умер актер Удо Кир, который был привлечен к проекту как одна из главных звезд.