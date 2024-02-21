Энтузиасты создали безумный концепт игры про Шрека с открытым миром на Unreal Engine 5

Энтузиасты с ютуб-канала TeaserPlay поразили геймерское сообщество, выпустив концепт-трейлер игры в открытом мире, которая рассказала бы о приключениях известного зеленого людоеда Шрека при помощи Unreal Engine 5.

Игровой движок Unreal Engine 5 позволяет создавать не только монументальные ААА проекты, а также и интересные фанатские ролики.

Стоит внимания PIN-UP Ukraine направила более 3,4 миллиарда гривен в бюджет за 2023 год

Энтузиасты с ютуб-канала TeaserPlay практикуются в разработке, путем создания различных концептуальных трейлеров в которых представляют как мог бы выглядеть тот или иной проект.

С 2009 года не было выпущено ни одной официальной игры о Шреке. Поэтому, в TeaserPlay решили показать как мог бы выглядеть крупнобюджетный проект, посвященный приключениям зеленого людоеда в открытом фэнтезийном мире.

В их новом ролике геймеры могут увидеть любимых культовых персонажей и знакомые места из одного из самых известных мультфильмов DreamWorks Animation.

Трейлер концепта игры о Шреке – смотреть видео

В видео присутствуют Шрек и Осел, а также немало знаковых локаций среди которых тот самый домик на болоте, замок Дракона и разбитая ветряная мельница.

Также можно заметить короткую "пасхалку" на серию Assassin's Creed в моменте, когда Шрек падает со здания и приземляется в тележку, наполненную сеном.

Хотя пока нет каких-либо известных планов по разработке любой игры о Шреке, видео удалось набрать более 500 тысяч просмотров менее чем за неделю, что показывает огромный спрос на подобный проект, поэтому DreamWorks стоит задуматься над этим вопросом.