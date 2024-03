Симулятор выживания во вселенной "Терминатора" получил название, трейлер и дату раннего доступа

Франшиза "Терминатор" получит продолжение в виде компьютерной игры. Предыдущий проект Terminator: Resistance, хоть и получил неплохие отзывы, не стал большим хитом. Но компания Nacon хочет сделать еще одну попытку.

Что известно об игре

Как и было обещано, в рамках шоу Nacon Connect 2024 издательство Nacon и разработчики из Nacon Studio Milan поделились подробностями своего симулятора выживания. Он называется "Терминатор: Выжившие" (Terminator: Survivors) и разрабатывается минимум с июля 2022 года.

Действие игры будет происходить через четыре года после "Судного дня" – дня, когда искусственный интеллект Скайнет решил завладеть ядерными ракетами и использовал их для почти полного уничтожения человечества. Четыре года спустя оставшиеся, люди, должны бороться в открытом мире против терминаторов, которыми управляет Скайнет. Создатели обещают оригинальную историю, отталкивающуюся от событий первых двух фильмов. По сюжету человечество практически исчезло с лица земли, а всей правды о событиях Судного дня никто не знает, включая главного персонажа. В игре можно будет узнать о конфликте и зарождении Сопротивления.

Мы получили кинематографический тизер-трейлер от Nacon, но, к сожалению, никаких скриншотов или геймплейных трейлеров еще не было опубликовано. В списке игры в Steam указано, что "Терминатор: Выжившие" будет включать как новых персонажей, так и персонажей из первых двух фильмов, с которыми игрокам предстоит встретиться.

Тизер будущей игры: видео

Вот, как студия описывает свой проект:

Исследуйте открытый мир, чтобы найти ключевые материалы и уцелевших, необходимые для развития вашей домашней базы, но никогда не забывайте: страшный и смертоносный Терминатор где-то рядом, охотится на вас и является постоянной угрозой.

Узнайте больше о том, что произошло в Судный день в неисследованной сюжетной линии и попробуйте изменить судьбу человечества.

Выращивайте остатки человечества на домашней базе, которую вы используете для создания нового плацдарма.

Попробуйте выстоять против угрозы машин в одиночку или в кооперативе с тремя друзьями.

Хотя вы будете вооружены, чтобы атаковать вблизи и на расстоянии, скрытность и осторожность могут быть более разумными подходами, когда вас подстерегают машины Скайнета и падальщики.

Игра появится в раннем доступе в Steam 24 октября, примерно к 40-й годовщине первого фильма о Терминаторе. На консолях игра дебютирует чуть позже.