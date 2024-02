Трейлер

Новая Alone in the Dark будет переосмыслением оригинальной трилогии. События развернутся в 20-х годах прошлого века, а раскрыть тайны поместья Дерсето можно будет за Эдварда Карнби или Эмили Гартвуд.

Обнародованный трейлер получил название "Навстречу безумию" (Into The Madness) и демонстрирует нарезку свежих кадров игрового процесса с комментариями ведущих актеров — Дэвида Харбора и Джоди Комер.

В видео под джазовую музыку показали исследование поместья Дерсето, отрывки из залоговых роликов с участием двух героев и сценарные различия между игрой за одного и другого персонажа.

Трейлер Alone in the Dark: видео

Требования

Что касается системных требований новой Alone in the Dark, то на их публикацию в Steam обратил внимание портал DSOGaming. Для запуска игры на ПК хватит даже процессора Intel Core i3-8300, GTX 1050 Ti и 8 гигабайтов оперативной памяти.

Минимальные требования:

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i3-8300 или AMD Ryzen 3 3100;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;

оперативная память: 8 гигабайт;

версия DirectX: 12;

место на диске: 50 гигабайт (рекомендуется SSD).

Рекомендуемые требования:

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 7 3700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативная память: 16 гигабайт;

версия DirectX: 12;

место на диске: 50 гигабайт (рекомендуется SSD).

Напомним, вследствие декабрьского переноса релиз Alone in the Dark ожидается на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X/S 20 марта.