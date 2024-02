Трейлер

Нова Alone in the Dark буде переосмисленням оригінальної трилогії. Події розгорнуться у 20-х роках минулого століття, а розкрити таємниці маєтку Дерсето можна буде за Едварда Карнбі або Емілі Гартвуд.

Оприлюднений трейлер отримав назву "Назустріч божевіллю" (Into The Madness) і демонструє нарізку свіжих кадрів ігрового процесу з коментарями провідних акторів — Девіда Гарбора і Джоді Комер.

У відео під джазову музику показали дослідження маєтку Дерсето, уривки із заставних роликів за участю двох героїв і сценарні відмінності між грою за одного й іншого персонажа.

Трейлер Alone in the Dark: відео

Вимоги

Що стосується системних вимог нової Alone in the Dark, то на їхню публікацію в Steam звернув увагу портал DSOGaming. Для запуску гри на ПК вистачить навіть процесора Intel Core i3-8300, GTX 1050 Ti і 8 гігабайтів оперативної пам'яті.

Мінімальні вимоги:

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i3-8300 або AMD Ryzen 3 3100;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti або AMD Radeon RX 570;

оперативна пам'ять: 8 гігабайтів;

версія DirectX: 12;

місце на диску: 50 гігабайтів (рекомендується SSD).

Рекомендовані вимоги:

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-12400 або AMD Ryzen 7 3700X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативна пам'ять: 16 гігабайтів;

версія DirectX: 12;

місце на диску: 50 гігабайтів (рекомендується SSD).

Нагадаємо, внаслідок грудневого перенесення реліз Alone in the Dark очікується на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X/S 20 березня.