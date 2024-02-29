Деталі досягнення

Автор ролика повністю дослідив світ, виконав усі квести (зокрема маловідомі та приховані), відкрив усі заклинання, прокачав на максимум усі характеристики, здібності та навички, отримав усі предмети, купив і обставив усі будинки. До фіналу його герой досяг 1337-го рівня (число вибрано навмисно й відсилає до "мови хакерів" Leet, що виникла в 90-х. У ній просто замінювали літери на схожі цифри й символи).

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Загалом гравець під ніком pawelos4 провів у The Elder Scrolls V: Skyrim і The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition понад 1800 годин, але "чисте" проходження за цього персонажа тривало 387 годин. Десятки з них він витратив, раз по раз накладаючи одні й ті самі заклинання на випадкових NPC, щоб підвищити навички до легендарних.

В інтерв'ю з GamesRadar він розповів, що під час виконання монотонних дій, щоб не занудьгувати, дивився що-небудь на YouTube або Netflix. Загалом знадобилося приблизно 80 окремих сесій. Кінцевою метою було "перевірити, наскільки далеко можна зайти в цій грі без шахрайства".

Демонстрація результатів: відео

Втім, "повним" проходження можна назвати з невеликими застереженнями. З виходом патчу 1.9 межа розвитку персонажа повністю зникла: щойно навичка стає легендарною, її дозволяється прокачувати заново необмежену кількість разів. Утім, це не робить їх сильнішими, тому pawelos4 підвищив більшу частину один раз і лише "Ілюзію" – 4500 разів заради досягнення бажаного рівня героя. Якби натомість він вирішив покращити все до 250-го рівня, через навички на кшталт "Злому" йому знадобилося б "років 20".

Pawelos4 не використовував консольні команди, чити й моди. Охочі упевнитися в його чесності можуть подивитися 11-годинне відео, що демонструє шлях від 116-го до 1337-го рівня. Насправді воно триває 43 години, але автор прискорив ролик у чотири рази, щоб його можна було завантажити на YouTube.

Відчути себе "найлегендарнішим персонажем" може будь-хто – pawelos4 поділився файлом збереження на Nexus Mods.

Цікаво, що вкрай високі показники (7000 здоров'я, 4360 магії та 2300 витривалості) не роблять героя невразливим. Як зазначив автор, деякі вороги — наприклад, магічні аномалії та General Falx Carius з доповнення Dragonborn – розвиваються разом із героєм нескінченно, хоч і значення шкоди, що наноситься, залишається досить низьким. Найнебезпечнішим супротивником він назвав ебонітового воїна (Ebony Warrior) з того ж аддону: він здатний забрати половину здоров'я за одну атаку.