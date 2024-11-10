Случай один на миллион: невезучий игрок Call of Duty похвастался уникальным хайлайтом

Игрок Call of Duty: Black Ops 6 распространил в сети видео, в котором он стал жертвой тотального невезения. Ролик получился настолько забавным, что набрал миллионы просмотров за считанные дни.

Фанаты CoD довольны Black Ops 6 и уже на полную наслаждаются новым шутером и делятся своим игровым опытом в соцсетях, сообщает 24 Канал.

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Случай один из миллиона

Наслаждаясь возвращением легендарной карты Nuketown в Black Ops 6, незадачливый геймер стал одновременно свидетелем и главным действующим лицом забавного видео.

Игрок бросил гранату в направлении гипотетического расположения соперников, но произошло нечто неординарное.

Пока смертельный снаряд был в воздухе, геймер успел погибнуть и возродиться на другой стороне карты, "поймав" собственную гранату и погибнув от нее же.

Забавный случай в CoD – смотрите видео

Видео получилось настолько смешным, что набрало более 3 миллионов просмотров и сотни восторженных комментариев за считанные дни.

Бро, это даже не стыдно, это просто удивительно,

– говорится в одном из самых понравившихся геймерам комментариев.

Такие моменты возникают раз на миллион, поэтому наш "бесталанный" герой на самом деле еще тот счастливчик.