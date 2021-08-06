350 лет непростой работы: игрок в Crusader Kings III захотел создать идеального правителя
Источник:Reddit bartosio
Нестандартной историей поделился на Reddit поклонник видеоигры Crusader Kings III. Он разработал целую систему, которая помогла ему "вывести" идеального правителя.
Наверное, все поклонники Crusader Kings III знают, что любая партия в эту игру становится уникальной, а также запоминается надолго. В целом каких-то заданий в игре нет, а потому игроки должны сами найти для себя определенную цель. Например, главный герой этой истории захотел "вывести" идеального правителя.
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Сразу стоит отметить, что пользователь с никнеймом bartosio подошел к реализации своего замысла очень ответственно. Он разработал целую систему, которая действительно дала результат, хотя и лишь спустя 350 виртуальных лет. В целом все сводилось к классической евгеники, хотя со своими особенностями. Например, правители в его системе должны жить как можно дольше, а потому власть переходила сразу к лучшему внуку.
В целом сыновья нужны были только для получения детей с нужными характеристиками. Для этого он сводил сыновей с лучшими кандидатками, а затем внимательно следил за их детьми (вышеупомянутыми внуками). В конце концов в геймера получилось "вывести" своего идеального правителя, правда, оказалось, что в его системе были определенные недостатки. Дело в том, что этому кандидату было всего 2 года, а нынешний владыка должен был умереть в ближайшее время. Но и это не самое худшее, потому что у последнего было сразу 25 детей, а потому кандидатов на престол было немало.
Идеальный наследник / Фото Reddit bartosio
То есть нужно было предварительно устранить всех конкурентов этого идеального наследника. Стоит отметить, что bartosio смог это оперативно сделать, хотя и вынужден был использовать кровавые методы. Главный герой написал, что "вывести" такого правителя было очень непросто, но в целом результатом он доволен. Напоследок стоит добавить, что этот идеальный владыка дожил до 93 лет, а также смог восстановить Римскую империю.
Достижения идеального правителя / Фото Reddit bartosio