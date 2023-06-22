Игрок Diablo 4 провел интересное исследование о скорости лошадей на консолях и ПК

Геймер провел интересное исследование скорости лошадей в игре Diablo 4. С помощью эксперимента он доказал, что лошади игроков на консолях двигаются медленнее, чем у тех, кто играет на ПК.

Diablo 4 подарила своим создателям из Blizzard невероятный успех. Только за первую неделю после релиза игра побила рекорд студии, принеся ей 666 миллионов долларов.

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Интересный эксперимент в Diablo 4

В отличие от предыдущих игр франшизы Diablo 4 разрабатывали специально для новых игроков. Разработчики отдавали себе отчет, что это будет первая игра Diablo для многих геймеров.

Культовые места открытого мира можно исследовать с помощью надежной лошади, открывающейся во время истории. Однако часть игроков выразила сомнения в своем скакуне, при этом игроки, играющие на консолях, особенно возмущены низкой скоростью, которую они получают по сравнению с игроками на ПК.

До сих пор шли споры относительно того, реально ли это влияет на скорость лошади. Теперь один из геймеров провел эксперимент, с помощью которого расставил все точки над "i".

Игрок показал видео, которое четко доказывает, что прыгающий на своем коне игрок, играя на ПК, с легкостью может его догнать и даже обогнать.

Геймер выразил надежду, что это просто механическая ошибка, которую впоследствии исправят. Ведь это досадное отличие создает определенное преимущество для игроков на ПК.