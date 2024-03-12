Похоже, наступает новый период расцвета жанра RPG, ведь после ошеломительного успеха Baldur's Gate 3, готовится стать хитом и Dragon's Dogma 2.

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Масштабный и амбициозный проект Capcom планируется к релизу уже на следующей неделе – 22 марта, на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Трейлер игры – смотреть видео

В честь этого, разработчики представили отдельную утилиту, которая предлагает геймерам создать себе игрового протеже еще перед релизом новинки – и те остались в восторге.

Для многих поклонников жанра RPG – создание собственного персонажа является одним из важнейших элементов игры, а редактор персонажей в Dragon's Dogma 2 оказался одним из лучших и самых детализированных за последнее время.

Пользователь Reddit, известный под ником Professional-Sample6, воспользовался этой функцией, чтобы создать удивительную копию одного из самых популярных актеров Голливуда – Тимоти Шаламе.

Шаламе в Dragons Dogma 2 / Фото с Reddit

От структуры лица до волос, Professional-Sample6 удалось абсолютно точно воспроизвести Шаламе.

Поэтому энтузиаст заслуженно получил немало восторженных комментариев, в частности за огромное количество деталей и усилия, вложенные в их реализацию.

Поскольку до релиза игры остаются считанные дни, поклонники виртуальных развлечений с нетерпением ждут что же еще интересного Dragon's Dogma 2 приготовила для своих игроков.