Игрок Minecraft потратил 3 года на строительство мегабазы в пустыне: удивительные фото

Талантливый поклонник Minecraft поделился с сообществом удивительной базой в пустыне, которую он добросовестно строил в течение долгих трех лет в режиме выживания. Интересные фото – в материале.

Игроки Minecraft не устают хвастаться перед сообществом собственными мегапроектами, на создание которых иногда тратят целые годы.

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Пользователь Reddit под ником Strange_Welder_7133 опубликовал многочисленные фото своего колоссального творения, созданного в режиме выживания Minecraft.

Результатом работы геймера стало не просто одно сооружение, а настоящий живописный город. В центре него красуется величественная пирамида, которой позавидовал бы сам Хеопс, именно она, по словам Strange_Welder_7133, стала началом его виртуального мира.

Кроме того, в городе игрока есть собственный замок, готическая церковь, роскошный сад и много других интересных зданий.

Удивительная база в Minecraft / Фото с Reddit

Для создания всей этой красоты, геймеру понадобилось более 2800 игровых дней и около трех лет реального времени.

Strange_Welder_7133 признался, что делал долгие перерывы между игровыми сеансами, а также рассказал, что большинство зданий не имеют интерьера, иначе он бы просто сошел с ума.

Такая преданность делу, а также тот факт, что все это было сделано в режиме выживания Minecraft принесли игроку признание геймерского сообщества.