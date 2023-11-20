Преданный поклонник Minecraft продемонстрировал свой невероятный город, на строительство которого у него ушло целых семь лет.

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Творческие возможности, которые дарит геймерам Minecraft практически бесконечны, а с появлением новых блоков и апдейтов простора для креатива становится только больше.

Пользователь Reddit под ником Iskoran-mc поделился скриншотами изумительного проекта, созданного в Minecraft.

Мегаполис, названный Искораном, в честь своего создателя, насчитывает сотни зданий и других потрясающих сооружений.

Фото с Reddit

Пейзаж с огромными небоскребами, разбавляют реки со зрелищными мостами, парковые зоны и горы, виднеющиеся вдали.

Фото с Reddit

На создание мегаполиса такого огромного масштаба энтузиаст потратил более семи лет.

По словам автора, проект начинался с "крошечного городка", однако быстро разросся, а сам геймер пытался работать спонтанно, тщательно спланировав лишь некоторые локации.

Фото с Reddit

Iskoran_mc рассказал, что пытался избежать копирования реальных локаций, вместо этого поставив за цель создание "уникального мегаполиса".