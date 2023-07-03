Фанат Minecraft показал потрясающий мир на создание которого ушло 9 лет – удивительные фото

Невероятно преданный и талантливый игрок Minecraft потратил девять лет на создание собственного мира в игре и поделился с сообществом поистине невероятными результатами. Удивительные фото – в материале.

Игроки Minecraft ни на минуту не перестают удивлять геймерское сообщество своими масштабными проектами в кубическом мире игры от Mojang.

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Пользователь Reddit под ником octavian_world поделился с другими поклонниками Minecraft своим удивительным миром, на создание которого у геймера ушло целых девять лет.

На скриншотах видны невероятные пейзажи, поражающие разнообразием.

Здесь вам и прекрасный футуристический город, который днем напомнит геймерам Mirror's Edge, а ночью в дождь выглядит как что-то в стиле Cyberpunk 2077.

И большой густой лес с высокими деревьями и заснеженными горами, напоминающими начальную локацию из Red Dead Redemption 2.

Невероятный мир в Minecraft / Фото с Reddit

Мир, созданный octavian_world, поражает своими деталями и тем, как долго он существует и дополняется, ведь проект пережил целые годы обновлений и разных версий Minecraft, что само по себе требовало усилий.

Другие геймеры оценили по достоинству строительные навыки octavian_world, а его пост получил более 7000 лайков.

В комментариях игрок сказал, что изображения "показывают, возможно, 4% всего мира", что вызвало у фанатов Minecraft еще большее удивление и восхищение.

Некоторые даже принялись просить octavian_world разместить мир для загрузки, а тот обещал подумать над такой возможностью.