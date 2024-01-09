Проекты поклонников Minecraft отличаются масштабами и идеями, но все они поражают своей креативностью и зрелищностью.

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Пока некоторые воспроизводят в игре знаковые сооружения из реального мира вроде Эйфелевой башни, пользователь Reddit под ником octavian_world дал волю собственному творческому потенциалу и с помощью игры создал сказочный зимний пейзаж.

В публикации на платформе игрок продемонстрировал коллекцию изображений дороги, которая следует через горный хребет.

Магическое творение геймера / Фото с Reddit

Энтузиаст назвал свое творение Athena Express Route и рассказал, что построил этот путь для облегчения передвижения между двумя городами в своем мире Minecraft.

На скриншотах видно, как заснеженная дорога змейкой извивается сквозь могучие горы, которые игрок бережно детализировал собственноручно, добавив, что потратил на это достаточно много времени.

Удивительный зимний пейзаж в Minecraft / Фото с Reddit

Геймеры в комментариях выразили восхищение мастерством octavian_world и отметили, что теперь его мир напоминает самые красивые уголки австрийских Альп.