Неожиданная находка: игрок в Red Dead Redemption 2 заметил странную пасхалку на инопланетян

Геймер нашел интересную пасхалку на инопланетян в видеоигре Red Dead Redemption 2. Он поделился фотографией, на которой можно увидеть странный наскальный рисунок.

Наверное, почти все геймеры знают, что в видеоигре Red Dead Redemption 2 огромный открытый мир, который очень интересно исследовать. Представители компании Rockstar Games действительно хорошо поработали над этой игровой вселенной, а также наполнили ее немалым количеством оригинальных пасхалок.

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Именно такой интересный секрет нашел пользователь с никнеймом Radiant-Head 793. Своей находкой он поделился на известной платформе Reddit, а уже ее пользователи отметили, что впервые увидели эту пасхалку. Геймер поделился фотографией, на которой можно увидеть причудливый наскальный рисунок. Его авторы нарисовали представителя внеземной цивилизации и двух небольших людей, которые его охраняют. А также на этом рисунке еще можно увидеть молодой месяц.

Энтузиаст добавил, что возле этого места находится несколько столбов с черепами и рогами. Наверное, у этого рисунка могли собираться сектанты, которые поклонялись инопланетянам. Стоит отметить, что в видеоигре Red Dead Redemption 2 действительно можно найти некоторые упоминания о подобном культе, а также с ним связано небольшое скрытое задание. В целом для его выполнения нужно побегать, но в финале можно увидеть космический корабль пришельцев ("летающую тарелку").

Очень вероятно, что эти пасхалки действительно связаны, но на поиск наскального рисунка игроки просто потратили больше времени. В целом для разработчиков из компании Rockstar Games характерны подобные пасхалки на пришельцев. Например, в Grand Theft Auto V можно увидеть сразу несколько их летательных аппаратов. Напоследок стоит лишь отметить, что найти этот наскальный рисунок можно в районе с названием "West Elizabeth", а если точнее, то на карте этот место находится между буквами "S" и "T".

Причудливый наскальный рисунок из видеоигры Red Dead Redemption 2 / Фото Reddit Radiant-Head 793