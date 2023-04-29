Фанат Stardew Valley показал эволюцию одного из самых любимых персонажей игры: интересное видео

Поклонник инди-хита Stardew Valley в интересном видео показал эволюцию, которую пережил один из знаковых персонажей игры – от первого появления до финальной версии, известной всем геймерам.

Интересное видео показало огромные изменения, через которые прошла Хейли из Stardew Valley, чтобы стать такой, какой ее знают и любят поклонники проекта.

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Каждый фанат Stardew Valley имеет своего любимого жителя живописного городка и все они прошли через уникальные преобразования с момента своего создания и до становления финальной версии, но у Хейли, пожалуй, эти изменения наиболее заметны.

Симулятор фермерства с ролевыми элементами, ставший признанным инди-хитом, разработан всего лишь одним человеком и имеет очень интересную историю создания.

Вплоть до официального релиза игры, ее автор Эрик "ConcernedApe" Барон несколько сот раз менял буквально все, включая дизайны персонажей, проверяя, какой внешний вид лучше всего подойдет личностям местных жителей.

Краткое видео, опубликованное в тикток пользователем StardewTok, показывает как постепенно менялась внешность Хейли: от "футбольной мамы" до дизайна, который фанаты Stardew Valley знают и любят.

Как менялась внешность Хейли: видео

Ролик лишний раз демонстрирует сколько сил и страсти ConcernedApe вложил в разработку этой игры и насколько хотел сделать ее идеальной, а то, что у него это получилось на 100%, демонстрирует любовь миллионов геймеров со всего мира.