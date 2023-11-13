Фанат Starfield похвастался удивительной базой, построенной в лунном кратере: зрелищное фото

Изобретательный поклонник Starfield решил сделать Луну своей базой в игре и построил там удивительный аванпост в одном из кратеров. Невероятные фото – в материале.

Поклонники Starfield продолжают радовать нас собственными выдумками и хотя сегодняшний герой не потратил 340 часов на строительство аванпоста, его творение все равно достойно внимания.

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В масштабной космической RPG от Bethesda, Землю постигла тяжелая судьба, которая превратила ее в пустошь, стерев привычный ландшафт родного мира.

Однако, учитывая, что в игре присутствует Солнечная система, то в ней все же можно увидеть кое-что знакомое.

Следовательно, игрок под ником Thunder-_-Bear решил сделать Луну своей основной базой и нашел идеальное место для ее строительства, впоследствии поделившись результатом на Reddit.

Фото с Reddit

Его форпост, конечно, выглядит довольно скромно по сравнению с некоторыми другими, но расположение в лунном кратере легко компенсирует отсутствие структурной сложности.

Фото с Reddit

Хотя механика строительства баз завоевала любовь далеко не всех геймеров, однако такие творения, как это, могут подогреть к ней интерес и поощрить игроков построить какой-то увлекательный аванпост и в своей Вселенной.