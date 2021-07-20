Когда мечтаешь сниматься в кино: игроки в Call of Duty, которые стали героями курьезных видео

Несколько игроков в Call of Duty: Warzone поделились забавными записями на платформе Reddit. Они показали, как можно случайно стать героями ситуаций, которые очень напоминают сцены из фильмов.

Наверное, почти все игроки в популярную видеоигру Call of Duty: Warzone попадали в ситуации, которые чем-то похожи на сцены из известных фильмов. В похожем положении оказались и главные герои этого материала, хотя и не без помощи своих оппонентов.

Достойно внимания Трудно повторить: игрок в Call of Duty: Warzone одним камнем убил двух оппонентов – видео

Героем первого такого забавного момента стал пользователь с никнеймом Angry_Hoosier. Записью своей ситуации он поделился на известной платформе Reddit, а уже ее пользователи достаточно высоко оценили этот пост: более 8 тысяч лайков и почти 200 комментариев.

Геймер Angry_Hoosier находился на крыше поезда, когда к нему подъехал автомобиль, в котором находилось несколько игроков. Расстреливать авто главный герой не стал, а решил прибегнуть к достаточно неожиданному шагу – перепрыгнул на крышу этого транспортного средства. Далее он бросил взрывчатку C4 на капот этого автомобиля, спрыгнул с него, а потом активировал взрывной заряд. Оставалось только эффектно ликвидировать врагов, которые оказались на земле.

Хайлайт пользователя Angry_Hoosier – видео

А вот героем другой подобной ситуации стал блогер InspiredGreen. Стоит отметить, что его видео также понравилось пользователям Reddit: почти 5 тысяч лайков и более 150 комментариев.

Он взял контракт на ликвидацию оппонента, но последний воспользовался красной дверью и оказался на приличном расстоянии от главного героя. Правда, InspiredGreen был настроен решительно, поэтому он взял вертолет и отправился на охоту. Стоит отметить, что его оппонент также смог найти себе транспортное средство, хотя и наземное.

InspiredGreen несколько минут безрезультатно пытался убить своего врага, но в конце концов вынужден был сдаться, когда последний почти заехал в подземный тоннель. Главный герой просто выпрыгнул из вертолета, потому что дальше он уже вряд ли пролетел бы. Но самое интересное, что этим летательным аппаратом он случайно "попал" в машину, которую и преследовал. Получилось достаточно эффектно, хотя вряд ли InspiredGreen планировал нечто такое.

Хайлайт пользователя InspiredGreen – видео