Фанаты Counter-Strike 2 поражены физикой воды на обновленной карте Overpass – интересное видео

Игроки Counter-Strike 2 остались в восторге, увидев новую физику воды на карте Overpass, появившейся в обновлении бета-версии игры от 17 июля. Детальнее – в материале.

Valve сделали еще один шаг вперед в новую эру Counter-Strike 2, добавив в ограниченную бета-версию карту Overpass, которая шокировала фанатов игры, сообщает 24 Канал.

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Пока все геймерское сообщество ждет полноценного релиза CS2, все еще запланированного на это лето, имеющие доступ к закрытой бета-версии игроки наслаждаются новинкой почти на полную, поскольку Valve регулярно выпускает обновления, представляя новые карты и игровые режимы.

С каждым таким обновлением и особенно с каждым появлением новой, переработанной версии хорошо знакомых карт, геймеры получают представление об улучшенных визуальных эффектах и некоторых уникальных взаимодействиях, возможных благодаря блестящей физике игрового движка Source 2.

Последний патч от 17 июля добавил в игру карты Vertigo и Overpass, и на последней игроки могут воочию увидеть разрекламированную физику воды, которую приносит новый движок.

Удивительная физика воды в CS2: смотреть видео

Вода удивительно реалистично имитирует все взаимодействия с ней: от простых шагов до выстрелов и даже подрыва гранаты.

Это усовершенствование буквально очаровало сообщество фанатов игры, однако некоторые из них шутят, что теперь им придется "прокачать железо", ведь их старенький ноутбук вряд ли "потянет" подобную физику.