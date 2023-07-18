Фанаты Counter-Strike 2 поражены физикой воды на обновленной карте Overpass – интересное видео

18 июля 2023, 14:19
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Игроки Counter-Strike 2 остались в восторге, увидев новую физику воды на карте Overpass, появившейся в обновлении бета-версии игры от 17 июля. Детальнее – в материале.

Valve сделали еще один шаг вперед в новую эру Counter-Strike 2, добавив в ограниченную бета-версию карту Overpass, которая шокировала фанатов игры, сообщает 24 Канал.

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Пока все геймерское сообщество ждет полноценного релиза CS2, все еще запланированного на это лето, имеющие доступ к закрытой бета-версии игроки наслаждаются новинкой почти на полную, поскольку Valve регулярно выпускает обновления, представляя новые карты и игровые режимы.

С каждым таким обновлением и особенно с каждым появлением новой, переработанной версии хорошо знакомых карт, геймеры получают представление об улучшенных визуальных эффектах и некоторых уникальных взаимодействиях, возможных благодаря блестящей физике игрового движка Source 2.

Последний патч от 17 июля добавил в игру карты Vertigo и Overpass, и на последней игроки могут воочию увидеть разрекламированную физику воды, которую приносит новый движок.

Удивительная физика воды в CS2: смотреть видео

Вода удивительно реалистично имитирует все взаимодействия с ней: от простых шагов до выстрелов и даже подрыва гранаты.

Это усовершенствование буквально очаровало сообщество фанатов игры, однако некоторые из них шутят, что теперь им придется "прокачать железо", ведь их старенький ноутбук вряд ли "потянет" подобную физику.

Автор: Максим Задворський