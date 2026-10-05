Рекордный отток игроков: Counter-Strike 2 теряет пользователей 7 месяцев подряд

Шутер Counter-Strike 2 оказался в сложной ситуации и столкнулся с беспрецедентным оттоком аудитории. Его онлайн непрерывно снижается уже семь месяцев подряд, что стало абсолютным рекордом за всю историю существования этой киберспортивной серии.

Рекордное падение и тревожная статистика

По итогам сентября 2026 года средний показатель активных пользователей сократился примерно до 805 тысяч человек. Это самый низкий уровень посещаемости игры за последние 20 месяцев, начиная с февраля 2025 года. Первым на эту негативную тенденцию обратил внимание известный аналитик Алекс "Mauisnake" Элленберг, пишет Dust2.

В сообществе разгорелись жаркие дискуссии о главных причинах кризиса. Игроки и контент-мейкеры жалуются на недостаточно эффективную защиту от нечестных пользователей и длительное отсутствие свежего контента. Многие призывают разработчиков внедрить эффективный античит на уровне ядра системы по примеру конкурента VALORANT. Впрочем, киберспортивный обозреватель Slasher отметил, что компания Valve пока не планирует идти на такой шаг, несмотря на массовые жалобы на читеров.

Надежда на восстановление интереса

В то же время среди аналитиков есть и оптимистичные взгляды на будущее проекта. Добавление нового игрового режима Rush свидетельствует о том, что разработчики начинают активнее работать над расширением возможностей для игроков.

Внедрение игрового режима Rush является доказательством того, что Valve наконец-то всерьез взялась за добавление нового контента,

– прокомментировал блогер Трэвис "Trav" Ландау Мотт.

Утечки информации также намекают на выход новых интересных обновлений уже в ближайшие месяцы. Это дает фанатам надежду на постепенное возвращение шутера к росту.