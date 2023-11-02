Фанаты Marvel's Spider-Man 2 удивлены уровнем детализации крыс в игре

Внимательные геймеры заметили что в Marvel's Spider-Man 2 городские крысы удивительно детализированы, в отличие от своих крылатых "братьев". Интересное фото – в материале.

Даже самые маленькие жители виртуального Нью-Йорка выглядят идеально в сиквеле одной из лучших супергеройских видеоигр в истории индустрии.

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Внимательный геймер и пользователь X под ником GameDesignDan заметил, что в новенькой игре от Insomniac имеется неожиданно детализированная модель крыс.

Несмотря на то, что грызун не играет важную роль в проекте, а большинство игроков даже не обратят внимание на наличие этих созданий в игре, разработчики явно приложили много усилий для их внешнего вида, поскольку они имеют фотореалистичные мех и глаза, а еще удивительно детализированные усы и когти.

Крысы в Marvel's Spider-Man 2 / Фото с X

С другой стороны, как отметили в комментариях, в игре еще есть "пернатые крысы" – голуби, далеко не такие детализированные, как их более приземленные "братья".

Понятно, что в Insomniac, по-видимому, не рассчитывали, что игрокам удастся так хорошо рассмотреть этих птиц, поэтому их модель имеет гораздо меньше полигонов.

Голуби в Marvel's Spider-Man 2 / Фото с X

Кроме того, в тех же комментариях к посту GameDesignDan появилась информация, что в игре все же существует момент в одной из дополнительных миссий, когда игроку выпадает шанс "достаточно близко познакомиться с крысами", именно поэтому они, вероятно, и выглядят настолько лучше, чем голуби.