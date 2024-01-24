Игровой индустрии пророчат "два года страданий": что это значит

Несмотря на многочисленные релизы топовых игр, 2023 год стал для игровой индустрии "годом увольнений". Лидеры игровой индустрии не ожидают, что ситуация в этом году как-то улучшится, а наоборот, потрясения будут продолжаться до 2025 года.

Согласно неофициальным данным, в 2023 году в индустрии видеоигр сократили более 10 тысяч рабочих мест. В 2024 году лидеры индустрии ожидают закрытия части компаний.

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"Два года страданий" игровой индустрии

Опрошенные лидеры игровой индустрии считают, что влияние высоких процентных ставок, перенасыщенных игровых магазинов и осторожности инвесторов приведут к новым реструктуризациям, увольнениям и закрытиям.

Если 2023 год был годом увольнений, то 2024 год будет годом закрытий. Не только разработчиков, но и издателей, медиа, сервисных компаний. В видеоиграх слишком много убыточных бизнесов. Мы ожидаем до двух лет боли,

– заявил гендиректор одной из игровых компаний.

По словам инвесторов, снижение процентных ставок, вероятно, будет стимулировать к большему финансированию. Однако есть немало более "безопасных" целей инвестиций, чем видеоигры.

Среди причин таких проблем игровая индустрия называют глобальные проблемы мира. В частности, те факты, что правительства многих стран в последние годы увеличили свои расходы из-за пандемии и ряда войн, крупнейшей из которых является война в Украине.