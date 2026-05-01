Эксперт назвал причину, почему все до сих пор покупают консоли, и лучше бы производители этого не слышали

Рынок игровых технологий постоянно меняется, а крупнейшие корпорации мира активно продвигают идею открытости и доступности контента на различных платформах. Однако реальное поведение покупателей указывает на то, что старые привычки и определенные особенности игровых библиотек остаются решающими факторами.

Почему консоли до сих пор популярны?

По состоянию на 2026 год игровая индустрия длительное время находится под влиянием новой парадигмы, которую активно продвигали Microsoft и, в меньшей степени, Sony. Основной месседж этих компаний заключался в том, что эра жесткой консольной эксклюзивности подошла к концу, а игрокам стоит привыкать к миру, где игры становятся доступными на персональных компьютерах и через облачные сервисы практически одновременно с релизом на консолях. Однако свежие данные отраслевых аналитиков свидетельствуют, что потребители все еще держатся за традиционные причины при выборе дорогостоящего оборудования, пишет TheGamer.

Согласно результатам потребительского опроса компании Circana за первый квартал 2026 года, эксклюзивные игры остаются причиной номер один, из-за которой люди покупают конкретные консоли. Как отмечает отраслевой аналитик Кристофер Дринг, чья работа в Circana (ранее известная как NPD) базируется на глубоком анализе статистических данных, 41 процент респондентов назвали именно эксклюзивность главным фактором своего выбора.

Интересно, что этот показатель продемонстрировал некоторое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это на 8 пунктов меньше, чем в первом квартале 2025 года, что указывает на возможное изменение тенденций, хотя это может быть и статистическим шумом,

– отмечает Кристофер Дринг.

Несмотря на это небольшое падение, статус эксклюзивов как основного двигателя продаж остается непоколебимым.

Вторым по значимости фактором при покупке устройства является социальный аспект. Причина заключается в том, что друзья и семья используют ту же консоль, объясняет Дринг. Это создает эффект замкнутого круга: люди выбирают платформу, чтобы иметь возможность играть вместе в многопользовательские проекты, такие как Mario Kart или Super Smash Bros., даже если это предполагает локальные игровые сессии дома у друзей.

Ситуация выглядит неоднозначной на фоне стратегических изменений внутри крупных компаний. Microsoft потратила годы на то, чтобы отойти от мышления, ориентированного на эксклюзивность, а Sony инвестировала миллионы долларов в перенос своих хитов на платформу Steam. Однако результаты оказались смешанными. Игроки все равно склонны обращать внимание на будущие PlayStation 6 или загадочный Project Helix (следующая консоль от Xbox) прежде всего из-за контента, который они не смогут получить в другом месте.

Даже с учетом того, что Helix, вероятно, будет поддерживать запуск игр для персональных компьютеров, вопрос наличия других цифровых магазинов, таких как Epic или Steam, на этой платформе остается открытым.

Автор издания TheGamer Квинтон О'Коннор подчеркивает, что такую ситуацию можно было бы воспринять как очевидную, однако она приобретает особое значение в современном контексте.

Microsoft потратила годы, отталкивая Xbox от мышления, основанного на эксклюзивности. Sony влила миллионы в перенос хитовых игр в Steam. Результаты неоднозначны, и суть в том, что люди все еще склонны рассматривать PlayStation 6 и Project Helix прежде всего учитывая то, во что они не могут сыграть где-нибудь,

– пишет О'Коннор.

На примере Nintendo этот принцип работает наиболее отчетливо. Пользователи готовы покупать условную Switch 2 именно потому, что игры про Марио остаются недоступными на PlayStation.

Аналогичная ситуация наблюдается и с фанатами серии Final Fantasy. Например, многие рассматривают приобретение PlayStation 5 Pro именно для того, чтобы с максимальным комфортом пройти предстоящий финал трилогии Final Fantasy 7 Remake.

Таким образом, несмотря на все заявления о "новом мире без границ", борьба за потребителя в 2026 году все еще ведется с помощью уникальных программных продуктов, которые привязывают пользователя к конкретному железу.

Доклад Кристофера Дринга полностью: смотрите видео на английском

Какая консоль самая популярная в 2026 году?

Безоговорочный лидер 2026 года – Nintendo Switch 2. Она является самой быстро продаваемой консолью в США, занимая второе место по темпам продаж среди всех игровых платформ в американской истории наблюдений с 1995 года, пишет Gaming ProMax.

В марте 2026 года Switch 2 стала самой продаваемой консолью в мире с показателем 1 765 356 единиц за месяц, а общий объем продаж достиг 18,93 миллиона единиц с момента запуска, отмечает VGChartz.

За 2026 год расходы на игровое железо выросли на колоссальные 69% по сравнению с предыдущим годом, и именно Switch 2 "стала двигателем этого роста", по словам аналитиков Circana. Кроме того, темпы продаж Switch 2 на 12% превышают аналогичный показатель оригинальной Switch после первых 10 месяцев на рынке, а за девять месяцев продаж Switch 2 опережает Switch первого поколения на 45%.

Почему она так популярна? Switch 2 сохранила главное преимущество предшественницы – гибридный формат (и домашняя консоль, и портативная), но получила значительно мощнее железо, улучшенный экран и поддержку новых крупных эксклюзивов.

Среди ключевых двигателей продаж – новые игры во вселенной Pokémon: в марте 2026 года продажи Switch 2 резко выросли именно благодаря выходу игры Pokopia.



Nintendo Switch 2 / Фото Nintendo

PlayStation 5 стала второй по популярности консолью в мире: в марте 2026 года продано около 1 043 314 единиц, а общий объем продаж за все время достиг 92,08 миллиона единиц.

В региональном разрезе PS5 лидирует в Америке (240 901 единиц) и Европе (265 302 единицы). Несмотря на то, что Switch 2 превосходит ее по месячным продажам, PS5 остается доминантной платформой для "серьезных" геймеров благодаря большой библиотеке игр и мощным эксклюзивам.



PlayStation 5 / Фото Kerde Severin

Xbox Series X/S занимает четвертое место в глобальных продажах – в марте 2026 года продано 140 798 единиц, а общий объем продаж за все время составляет 34,57 миллиона единиц. Официально третьей в мировом рейтинге является Nintendo Switch первого поколения, которая еще продается, но если говорить об актуальных поколениях консолей, Xbox Series X/S занимает третье место среди "живых" платформ нового поколения.

Xbox Series X/S демонстрирует наиболее существенное падение продаж год к году – минус 46,6%, что свидетельствует о системных проблемах Microsoft в консольном сегменте, считает Outlook Respawn. Компания все больше делает ставку на подписку Xbox Game Pass и PC-гейминг, а не на продажи самого железа.



Xbox Series X / Фото Billy Freeman