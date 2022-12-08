Фанаты перенесли God Of War Ragnarök на компьютер в невероятной LEGO-версии

Фанат God of War Ragnarok перенес эпическое приключение Кратоса и Атрея на персональный компьютер. Единственное, что мир игры теперь сформирован из блоков LEGO.

Пока поклонники ждут подтверждения выхода God of War Ragnarok для ПК, талантливый поклонник сумел воспроизвести новое путешествие Кратоса на компьютере, построив всю игру из кубиков LEGO.

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God Of War Ragnarök в LEGO-версии

Ранее в этом году Sony выпустила ПК-порт God of War 2018 в рамках новой инициативы, направленной на то, чтобы сделать свои эксклюзивы более доступными. Однако до сих пор неизвестно, когда присоединится ли God of War Ragnarok к своему предшественнику на рынке ПК.

Так что поклонник с ником ThrillDaWill решил создать ПК-версию God of War Ragnarok в шутливом стиле кубиков LEGO. Недавнее видео дает игрокам подробный взгляд на то, как игра LEGO создавалась с нуля, и демонстрирует невероятно плавный игровой процесс, особенно при использовании мощного топора Левиафана.

Несмотря на ограничение упрощенного стиля блоков LEGO, холодное царство Мидгарда все еще вызывает ощущение красоты, поскольку ThrillDaWill сплетает вместе разноцветные блоки, чтобы передать привычные лед, снег и скалы God of War.

LEGO-версия игры God Of War Ragnarök: смотрите видео

Сам ThrillDaWill настаивает на том, что самая важная особенность игры – возможность нажать клавишу F, чтобы сказать: "Boy!" Что в переводе с английского означает "Мальчик!"

Хотя эта версия LEGO не может быть идеальной заменой оригинальной игры, увидеть путешествие Кратоса и Атрея через версию Девяти Королевств по блокам все равно может быть интересным развлечением для поклонников серии God of War.