5 лучших игр на тему выживания

Для тех, кто любит риск и трудности в играх, нет ничего лучше, чем проекты в жанре выживания – вас бросают в опасную среду с кучей угроз, которые вам надо преодолеть, используя скудные ресурсы, разбросанные по миру. В этом списке мы рассмотрим лучшие игры, которые проверят вашу способность выдержать и выстоять.

The Long Dark

The Long Dark – идеальна под нынешнюю жару, ведь она забросит вас в морозные канадские горы. Игра предлагает потрясающее количество свободы действий в своем открытом мире. Благодаря множеству увлекательных механик она никогда не надоедает.

Вам придется иметь дело с погодой, сменой дня и ночи, дикими животными, сбором мусора, необходимостью искать убежище, еду и лекарства, чтобы не умереть.

Смотрите трейлер The Long Dark: видео

Хотя здесь есть сюжетный режим, главное преимущество The Long Dark – в ее режиме свободной игры, где вы можете выбрать регион, с которого начать, и играть в том темпе, который комфортен вам.

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Don't Starve

Правила этой игры буквально в названии – не голодай. Вы начинаете с очень детальных настроек карты, где можете выбрать персонажа, количество ресурсов, размер и тип территорий, врагов, погоду, частоту событий и многое другое.

Появившись у таинственного портала, вашей первой целью является сбор ресурсов на костер, который помешает ночным монстрам съесть персонажа, когда придет темнота. Собирайте еду, а также следите за эмоциональным состоянием, иначе ваш убьет или голод, или призраки.

Многочисленные ресурсы, разбросанные по всей карте, позволят вам создавать разнообразные предметы, которых с каждым обновлением становится все больше. В какой-то момент вы сможете даже построить собственную базу, где будете хранить свою добычу.

Смотрите трейлер Don't Starve: видео

Игра может быть очень сложной, поскольку удержать баланс голода и сознания порой очень трудно. Одни персонажи, например, могут есть только определенный тип пищи, а другие теряют эмоциональное равновесие при любой возможности.

И лучше установите в настройках быструю зиму.

The Forest

После аварийной посадки на таинственном полуострове Эрик Леблан должен найти припасы, разыскать своего пропавшего сына и отбиться от случайного местного каннибала.

"Лес" – это увлекательное испытание, которое нужно пройти, чтобы полностью его оценить. Игра напоминает полноценный фильм в жанре хоррор, со всеми присущими ему ужасами и кровью. А когда вы пройдете "Лес", вас ждет продолжение, полное еще более жутких приключений.

Трейлер игры The Forest: видео

Subnautica

Хотя большая часть Subnautica происходит под водой, ее все равно можно назвать игрой с открытым миром. Это настоящий шедевр геймдизайна. Отсутствие четких квестов или маркеров прогресса придает истории непревзойденного ощущения автономности.

По сюжету, вы потерпели крушение на неизведанной океанической планете. Ваш корабль взорвался, но вы спаслись на небольшой капсуле, которая теперь плаваю посреди воды. Вы должны немедленно приступать к поиску пищи, а также создавать исследовательские орудия. Собирайте сырье из окружающего океана, изготавливайте ножи, фонари, водолазное снаряжение и подводные лодки. Заплывайте глубже, чтобы находить редкое сырье, которое позволяет изготавливать лучшие вещи.

Вам также нужно будет научиться распознавать полезных животных и растения, отсеивая тех, что принесут вам только вред. Но не забывайте, что рядом с вами прячутся гигантские монстры, которые только и ждут, чтобы напасть.

Трейлер Subnautica: видео

Terraria

По состоянию на 2023 год "Terraria" входит в десятку самых продаваемых видеоигр всех времен. Пожалуй, самым большим комплиментом для этой игры является то, что трудно назвать только одну причину такой популярности. Это может быть захватывающая 16-битная эстетика, непревзойденное ощущение исследования или откровенно захватывающий игровой цикл. Или, возможно, это просто потому, что она настолько насыщена контентом, что вы застрянете в ней на много-много часов.

Здесь вам придется копать, сражаться, исследовать и строить. Весь мир в ваших руках, когда вы боретесь за выживание, богатство и славу. Будете ли вы углубляться в пещерные просторы в поисках сокровищ и сырья, из которых можно будет создавать постоянно эволюционирующее снаряжение, технику и украшения? Или, возможно, вы решите искать все более сильных врагов, чтобы испытать себя в бою? А может, вы решите построить собственный город, чтобы принять множество таинственных союзников, которых можете встретить на своем пути?

Сочетая элементы классических экшенов со свободой творчества в стиле песочницы, Terraria – это уникальный игровой опыт, где и путешествие, и пункт назначения полностью подконтрольны игроку.

Трейлер Terraria: видео