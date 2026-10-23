Создатель PlayStation говорит, что игровым консолям может прийти конец

Кен Кутараги, создатель первой PlayStation, считает, что эра консолей находится под серьезной угрозой. По его словам, искусственный интеллект может развиться настолько, что специальное игровое оборудование станет ненужным.

Почему могут исчезнуть консоли?

Свои соображения Кутараги изложил в интервью журналисту Кристоферу Дрингу. Он считает, что ИИ – ценный инструмент, открывающий путь к "более элегантным вещам", а эпоха консолей оказалась под угрозой, пишет Insider Gaming.

"Сейчас эти устройства чрезвычайно дороги. Это нездоровая ситуация. Одна из целей, по которой архитектуру PS4 изменили с консольной на ПК-подобную, заключалась в том, чтобы упростить создание игр для платформы. Это сработало. Но сейчас ПК такие дорогие, что стоят как автомобиль. Почему мы продолжаем двигаться в этом направлении? Google Gemini и многие другие платформы ИИ работают не на стороне устройства, а на стороне сервера, в сети. Они могут развиться настолько, что позволят делать гораздо более элегантные вещи. Может наступить время, когда нам не понадобится ни одна консоль. Это очень реальная опасность", – прокомментировал Кен Кутараги.

Он подчеркнул, что это лишь его личное мнение, которое не отражает общей позиции Sony. Сам Кутараги ушел из PlayStation почти 20 лет назад, поэтому теперь оценивает состояние игровой индустрии, в частности аппаратной части, со стороны.

Консоли дорожают слишком быстро

Кутараги вспоминает об изменении архитектуры PS4. Тогда Sony отошла от чисто консольной архитектуры к ПК-подобной, чтобы разработчикам было проще создавать игры. По его словам, этот подход сработал, но теперь и ПК, и игровые консоли в целом стали слишком дорогими. Он сравнивает цену ПК с ценой автомобиля и задает вопрос, зачем индустрия продолжает двигаться по этому пути.

Его альтернатива – облачные платформы вроде Google Gemini. Они выполняют вычисления не на самом устройстве, а на удаленных серверах, то есть в сети. Если такая модель получит развитие, игрокам, по мнению Кутараги, может вообще не понадобиться отдельное устройство для игр.

Как изменилась индустрия со времен первой PlayStation?

Игровая индустрия стремительно меняется. Искусственный интеллект все шире используется в разработке игр, а физические носители постепенно уходят в прошлое. Современная Sony рассматривает ИИ как будущее создания игр и сама движется к отказу от дисков. Компания планирует прекратить производство дисков для игр PlayStation, начиная с 2028 года. Первая PlayStation вышла в Японии в 1994 году, и тогда индустрия выглядела совсем иначе.

Кутараги тесно сотрудничает с ИИ. Он возглавляет компанию Cyber AI Entertainment, которая предоставляет ИТ-консалтинг и услуги.