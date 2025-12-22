Скандал в Battlefield 6: разработчиков поймали на нарушении обещаний об использовании ИИ

Геймерское сообщество возмущено находкой в новом шутере от Electronic Arts. Несмотря на предыдущие заверения руководства студии об отказе от использования генеративного искусственного интеллекта, внимательные игроки обнаружили подозрительные изображения в одном из платных наборов косметических предметов.

Эта ситуация вызвала волну критики на форумах, где пользователи обвиняют разработчиков в халатности и нарушении обещаний, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Clair Obscur: Expedition 33 потеряла звание "Игры года" из-за искусственного интеллекта

Почему фанаты считают, что разработчики использовали ИИ?

Сомнения относительно "честности" контента возникли после детального осмотра премиального набора под названием Windchill, который недавно появился в магазине игры за 900 очков Battlefield.

Пользователь Reddit под ником Willcario обратил внимание на конкретный элемент этого пака – стикер для карточки игрока "Зимнее предупреждение" (Winter Warning).



Этот стикер заставил геймеров усомниться в честности создателей Battlefield 6 / Фото Willcario

Что именно не так со стикером?

На картинке показано солдата с оружием, напоминающим карабин M4A1. Однако при ближайшем рассмотрении заметна анатомическая и техническая ошибка, характерная для генеративных нейросетей: винтовка имеет два ствола вместо одного, что выглядит неестественно и нелогично для реальной модели оружия.

Такая находка стала неприятным сюрпризом для фанатов, ведь еще в октябре Ребекка Кутаз, вице-президент и генеральный менеджер DICE и Criterion, публично заявляла об отказе от ИИ-генерации, рассказывал PCGamer.

Она отмечала, что несмотря на все соблазны использовать современные технологии для ускорения работы, в Battlefield 6 не будет контента, созданного искусственным интеллектом.

Как отреагировали фанаты Battlrfield?

Реакция сообщества была мгновенной. Игроки выразили свое разочарование, отмечая, что продажа такого низкокачественного арта за реальные деньги является проявлением неуважения.

Стоит отметить, что использование ИИ-иллюстраций становится привычным явлением в крупных проектах, например, в Call of Duty: Black Ops 7, однако сторонники Battlefield надеялись на другой подход.

Сама же игра вышла 10 октября на всех актуальных платформах и показала мощный старт, продавшись тиражом в 7 миллионов копий за первые три дня, что позволило EA назвать ее самым успешным шутером 2025 года.