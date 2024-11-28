Илон Маск открывает собственную игровую студию – какой будет ее главная особенность

Миллиардер и владелец SpaceX, Tesla и соцсети X – Илон Маск, объявил об открытии собственной игровой студии, призванной "сделать игры снова великими" с помощью самых современных технологий.

Илон Маск, очевидно, имеет амбиции в каждой сфере, ведь недавно он объявил об открытии собственной игровой студии в дополнение ко всем своим предыдущим проектам, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Интересно Звездные геймеры: какие видеоигры рекомендует миллиардер Илон Маск

Чтобы сделать игры снова "великими"!

В октябре опальный миллиардер получил от фаната интересный вопрос о том не думал ли он когда-то создать собственную студию для создания игр.

Если бы была одна вещь, которую было бы интересно сделать, это было бы создать игровую студию. Потому что я на самом деле люблю видеоигры. И я думаю, что если применить искусственный интеллект к видеоигре, вы действительно сможете сделать ее просто невероятной,

– ответил тогда Илон.

После этого, фанаты Маска в соцсети X принялись поощрять его к реализации такого замысла и, похоже, это дало свои плоды.

27 ноября миллиардер анонсировал создание студии, которая будет разрабатывать игры с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Слишком много игровых студий принадлежат крупным корпорациям. @xAI собирается основать игровую студию ИИ, чтобы снова делать игры "великими"!,

– говорится в посте.

Интересно будет посмотреть что получится из этого амбициозного замысла.