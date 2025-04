Маск в ярости покинул свой стрим Path of Exile 2 после серии поражений и насмешек

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск снова оказался в центре геймерского скандала. Во время субботнего стрима, где он играл в бесплатную action RPG Path of Exile 2, миллиардер стал объектом насмешек со стороны зрителей и в конце концов разъяренно прервал трансляцию после ряда поражений.

Стрим проходил на борту частного самолета Маска и должен был служить тестом работы спутникового интернета Starlink в воздухе, сообщает 24 Канал. Однако вместо технологического достижения, стрим превратился в унижение.

После систематических поражений от первого же игрового босса Маск прекратил трансляцию примерно через 30 минут после начала.

В чате игроки безжалостно высмеивали миллиардера. Ему писали, что он "НЕ ИМЕЕТ ДРУЗЕЙ", "УМрет одиноким", а также называли "ТУПЫМ И ГИДКИМ". Один из пользователей вспомнил заявление дочери Маска – Вивиан Уилсон – которая ранее говорила, что ее отец "ужасно играет в Overwatch".

Репутация Маска в геймерской среде начала стремительно падать еще раньше в этом году. Тогда стало известно, что он нанимал опытных игроков, которые прокачивали ему персонажей в PoE 2, чтобы создать впечатление, будто он сам достиг успехов в игре. Позже Маск признал это.

Во время последнего стрима Илон Маск выглядел растерянно и почти ничего не говорил в ответ на насмешки. Впрочем, в определенный момент он употребил оскорбительное слово в отношении интеллектуально неполноценных людей, назвав чат "full of retards". Несмотря на советы зрителей включить режим "Do Not Disturb" или скрыть чат, Маск не воспользовался ни одной из опций.