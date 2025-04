Маск розлючено покинув свій стрім Path of Exile 2 після серії поразок та насмішок

Підприємець і засновник SpaceX Ілон Маск знову опинився у центрі геймерського скандалу. Під час суботнього стріму, де він грав у безкоштовну action RPG Path of Exile 2, мільярдер став об'єктом насмішок з боку глядачів і врешті-решт розлючено перервав трансляцію після низки поразок.

Стрім проходив на борту приватного літака Маска та мав слугувати тестом роботи супутникового інтернету Starlink у повітрі, повідомляє 24 Канал. Проте замість технологічного досягнення, стрім перетворився на приниження.

Після систематичних поразок від першого ж ігрового боса Маск припинив трансляцію приблизно через 30 хвилин від початку.

У чаті гравці безжально висміювали мільярдера. Йому писали, що він "НЕ МАЄ ДРУЗІВ", "ПОМРЕ САМОТНІМ", а також називали "ТУПИМ І ГИДКИМ". Один із користувачів пригадав заяву дочки Маска – Вівіан Вілсон – яка раніше казала, що її батько "жахливо грає в Overwatch".

Репутація Маска у геймерському середовищі почала стрімко падати ще раніше цього року. Тоді стало відомо, що він наймав досвідчених гравців, які прокачували йому персонажів у PoE 2, щоб створити враження, ніби він сам досяг успіхів у грі. Пізніше Маск визнав це.

Під час останнього стріму Ілон Маск виглядав розгублено і майже нічого не говорив у відповідь на насмішки. Втім, у певний момент він вжив образливе слово щодо інтелектуально неповносправних людей, назвавши чат "full of retards". Попри поради глядачів увімкнути режим "Do Not Disturb" або приховати чат, Маск не скористався жодною з опцій.