Роками Ілон Маск відкрито розповідав про свою любов до відеоігор та дбайливо вибудовував репутацію майстерного геймера, однак останнім часом цей "картковий будиночок" мільярдера розвалюється на очах, повідомляє 24 Канал.

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Грав гірше за 12-річних дітей

Раніше цього тижня Маск назвав відомого стрімера Хасана шахраєм за проведення рекламних трансляцій для гри Assassin's Creed Shadows, після чого офіційний акаунт гри у X висміяв мільярдера на потіху геймерів.

Згодом Хасан запросив до себе на "потік" старшу доньку Маска – Вівіан Вілсон аби відверто поговорити про ігрові навички її батька.

Вівіан розповіла про часи захоплення батька шутером Owerwatch та пригадала, що він мав бронзу (ранг у грі, – ред.), коли їй було 12 років, в той час, як вона та її брат Гріффін займали вищі ранги. За словами Вівіан, Маск навіть просив дітей грати з ним рейтингові матчі, ймовірно, щоб вони могли допомогти йому піднятися в рангах.

Він був п****цьки жахливим в Overwatch,

– сказала Вілсон.

Уривок з трансляції – дивіться відео

Окрім того, Вівіан заявила, що не вірить в те, що Маск є майстерним гравцем у Path of Exile 2, сказавши, що вона досі не розуміє чому він взагалі прикидається, що добре розбирається в іграх.