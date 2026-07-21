Звезда Обсесси получила от поклонницы геймерский подарок стоимостью 1000 долларов – чем он особенный

Инди Наварретт, известная по главной роли в фильме ужасов Обсессия, оказалась ярой поклонницей популярной видеоигры. Во время Fanatics Fest она получила от фанатки ценный подарок.

Звездная актриса приняла участие в промо-кампании любимой видеоигры и получила ценный подарок от поклонников, сообщает Variety.

Ценный раритет из прошлого

Инди Наварретт посетила Fanatics Fest в Нью-Йорке, чтобы принять участие в рекламных мероприятиях Activision перед выходом Call of Duty: Modern Warfare 4, запланированным на 23 октября.

Оказывается, актриса – большая поклонница серии, а ее любовь к шутеру началась в семилетнем возрасте, когда старший брат познакомил ее с игрой.

С тех пор она не пропустила ни одной части франшизы, а во время пандемии COVID-19 даже вела стримы на Twitch.

На фестивале девушку уже ждали новоиспеченные поклонники, которых у нее появилось целое море после премьеры хоррора "Обсессия".

Трейлер фильма: смотрите видео

Эти же фанаты приятно удивили Наварретт подарком. Им стала запечатанная копия игры Call of Duty: Modern Warfare 2 выпуска 2009 года.

Этот экземпляр в коллекционном состоянии считается настоящим "святым Граалем" среди поклонников серии, а его покупка обходится в кругленькую сумму. Интересно, что Наварретт сразу узнала редкий экземпляр и не скрывала своего восторга.

" боже… Это же версия 2009 года?,

– прокомментировала подарок Инди.

Фанатка заметила, что недавно аналогичный экземпляр продали за 1000 долларов, но актриса сразу заявила, что не собирается продавать экземпляр.

Момент с подарком: смотрите видео

Inde Navarrette has been gifted an ultra-rare copy of ‘CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2’ at Fanatics Fest.



(: Collect/IG) pic.twitter.com/GR0KJkD2DF – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 18, 2026

По ее словам, коллекционная игра будет надежно храниться у нее дома, в ее собственной комнате.