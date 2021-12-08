Инди-разработчики видеоигр уверены, что концерн "Калашников" украл у них дизайн оружия

Видеоигровая компания Ward B заявила о вероломном акте кражи интеллектуальной собственности, совершенном российским производителем оружия. Детальнее в материале.

Шутер Escape From Tarkov недавно отметил четвертый юбилей и продолжает привлекать в свои ряды новых игроков, несмотря на то, что все еще находится в состоянии открытой бета-версии. Геймеры ценят в проекте чрезвычайный реализм и внимание к деталям, особенно касающихся стрелкового оружия, ведь игра славится разнообразными его видами.

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Двойная кража

Вы спросите при чем здесь Escape From Tarkov? Всё очень просто. Недавно маленькая инди-студия Ward B обвинила разработчиков лутер-шутера в использовании украденного концепта дробовика.

Каково было их удивление, когда оказалось, что Battlestate Games не воровали этот дизайн у них напрямую, а получили его, приобретя лицензию у реального производителя оружия – концерна Калашников.

МР-155 Ultima в Escape From Tarkov / изображение из IGN

История преступления

Прояснить ситуацию попытался директор студии Марселино Сауседа в интервью порталу IGN. Оказалось, что с 2019 года он и его небольшая команда трудятся над игрой Oceanic и публикуют в сети очень подробные концепты оружия, которые будут в ней присутствовать.

При этом огромное внимание авторы проекта уделяют интересной идее – несмотря на то, что события игры будут происходить в далеком будущем (через 200 лет) оружие должно не только отражать футуристические технологии, но при этом выглядеть так, будто может реально существовать уже сейчас.

Один из многочисленных оружейных концептов для Oceanic / изображение wardb.com

Похоже, что с этой задачей разработчики справились просто блестяще. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2020 году к ним обратился некий Максим Кузьмин, представившийся "менеджером промышленных проектов" концерна Калашников.

Кузьмин проявил интерес к одному из концептов студии под названием "Мастодонт" и предложил разработчикам помочь в адаптации их выдумки в реальное оружие. Такая возможность ошеломила всех в Ward B.

Концепт "Мастодонта" / изображение wardb.com

Дело в том, что это было бы не только признанием упорной работы Сауседы и компании, но стало бы настоящей вехой для всей индустрии, ведь еще не было ни одного подобного случая, когда видеоигровое оружие превратилось в физический продукт массового рынка.

Сегодня нет ни одной игровой студии, которая бы сотрудничала с производителем, чтобы создать полноценное огнестрельное оружие. И мы бы были первопроходцами в этом, но они полностью лишили нас такой возможности, – рассказывает Марселино.

Когда общение Сауседы с Кузьминым внезапно оборвалось, разработчики предположили, что сделка провалилась. Однако, 21 августа 2020 года компания Калашников внезапно представила новейший серийный дробовик под названием МР-155 Ultima, оказавшийся слишком похожим на "Мастодонт" от Ward B, а потом, как вы уже знаете, еще и оказавшийся в EFT.

МР-155 Ultima производства концерна Калашников / изображение из IGN

Сравнение Мастодонта и МР-155 Ultima

Хотя российские производители открыто заявили, что дизайн этой модели "вдохновлен видеоиграми", Марселино Сауседа со всей уверенностью заявляет, что он не вдохновлен, а нагло украден, к тому же именно из игры его студии.

Чем дольше всматриваешься в конечный продукт, тем больше убеждаешься, что MP-155 Ultima действительно полностью копирует дизайн концепта оружия из Oceanic. Кроме общей научно-фантастической эстетики, выбора цветов и формы оружия, директор Ward B указывает на многочисленные меньшие "заимствования", многие из которых являются решениями, принятыми разработчиками чисто из эстетических соображений и бездумно перенесенными на реальное оружие.

Сравнение мелких деталей между "Мастодонтом" и МР-155 Ultima / изображение IGN

Наиболее ключевым является наличие небольшого углубления в форме своеобразной буквы L на одной стороне Ultima. Именно эту крошечную деталь Сауседа считает решающей, поскольку его команда использовала ее в качестве визуальной подписи не только на "Мастодонте", но и на нескольких других видах вооружения в Oceanic.

Самое большое доказательство кражи / изображение IGN

Реакция на обвинения

Когда Ward B попытались связаться с Кузиным по поводу произошедшей ситуации, тот нашел множество отговорок которыми объяснил прекращение переговоров. В ход пошли доводы о тогдашнем шатком финансовом состоянии студии разработчиков и отсутствии четкого патента на собственность. В конце концов, россиянин и вовсе заявил, что сотрудничал с другим дизайнером из России, который и создал дизайн "Ультимы" с нуля.

Концерн "Калашников" начал принимать предварительные заказы на MP-155 Ultima по цене 1700 долларов США. Инди-студия же отказалась от официального иска из-за сложностей ведения судебного процесса между американской и российской сторонами.

Директор видеоигровой компании Марселино Сауседа утверждает, что просто хочет привлечь внимание к тому, что работа его команды была вероломно похищена и используется без указания авторства.