Indiana Jones and the Great Circle возглавила недельный чарт продаж в США после выхода на PS5

Приключенческий боевик Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames впервые возглавил недельный чарт продаж видеоигр в США и это стало возможным благодаря его релизу на консоли PlayStation 5.

Сначала игра появилась 9 декабря 2024 года на ПК (через Steam и Microsoft Store), а также на Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass, напоминает 24 Канал.

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На PS5 она вышла почти через четыре месяца – 17 апреля 2025 года. Именно после этого продажи игры выросли настолько, что она возглавила американский чарт продаж за неделю с 12 по 19 апреля, сообщил аналитик Circana Мэт Пискателла на платформе Bluesky.

Это первый случай с момента релиза, когда Indiana Jones and the Great Circle возглавляет рейтинг продаж в США. До этого времени игре не удавалось подняться на вершину чарта, несмотря на положительные отзывы критиков и игроков.

С момента выхода в декабре 2024 года, игра уже собрала аудиторию в более 4 миллионов игроков, в частности благодаря доступности в Game Pass.

В недавнем интервью генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что компания довольна реакцией игроков и критиков:

Мы очень довольны Инди, реакцией игроков и оценками. Мы верим, что у этой франшизы есть будущее.

Сейчас известно, что MachineGames работает над дополнением к игре – The Order of Giants, релиз которого запланирован на 2025 год.