Слухи о том, что Тодд Говард взялся за игру об Индиане Джонсе получили подтверждение еще в декабре 2022 года, и вот появился первый полноценный трейлер проекта, который порадовал как фанатов приключенческой франшизы, так и рядовых геймеров, сообщает 24 Канал.

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Кто сыграл Индиану?

Самой главной загадкой игры до этого видео было то, чей облик станет основой для игрового персонажа.

Хотя многие поклонники франшизы были озабочены этим вопросом, сюрпризов здесь не произошло – виртуальным Индианой стал всеми любимый исполнитель этой кинороли, актер Гаррисон Форд.

Форд в привычной роли / Фото Bethesda

Что показали в ролике?

Больше всего трейлер игры сосредоточился на сюжетной составляющей.

Трейлер Indiana Jones and the Great Circle – видео

Таким образом стало известно, что известнейший профессор археологии в мире снова столкнется с нацистами.

Главным антагонистом игры выступит "маниакально одержимый манипуляциями с человеческим разумом" Эмерих Восс.

Напарницей Инди в приключениях станет экспрессивная журналистка Джина Ломбарди у которой, впрочем, будут собственные интересы, кроме спасения мира.

Вместе с ней Джонсу придется посетить множество локаций в разных уголках мира: от заснеженных Альп до пирамид Гизы, чтобы разгадать секрет мистического "Большого круга".

Когда происходят события игры?

Интересно то, что события игры становятся "каноном" и хронологически будут проходить между событиями фильмов "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" 1981 года и "Индиана Джонс и последний крестовый поход" 1989 года выхода.

Где хронологически находится игра / Фото Bethesda

Каким будет игровой процесс?

Кроме самого трейлера, разработчики проекта также более развернуто рассказали об игровом процессе будущей новинки, который будет иметь немало особенностей.

К примеру, несмотря на то, что игра заявлена как шутер от первого лица, в некоторые моменты нам все же будут показывать "знакомый силуэт" Инди.

Более детальный разбор трейлера от разработчиков – смотреть видео

Что касается боевой системы, то игроков ждет немало ближнего боя, однако будет возможность и пострелять.

Конечно, в распоряжении Инди будет его легендарный кнут, который можно будет использовать и как оружие и как инструмент для преодоления препятствий и даже для отвлечения врагов.

Отдельной вехой геймплея будут пазлы, которых разработчики обещают очень много и на разный вкус.

К тому же многие из них будут необязательными для основного сюжета, а будут скрывать всяческие дополнительные тайны.

Когда и на каких платформах ждать игру?

В конце Machinegames порадовали всех геймеров, сообщив, что амбициозный проект готовится к релизу уже в 2024 году.

Игра выйдет на ПК и консолях Xbox Series, к тому же будет частью Xbox Game Pass.